В этом году Россия сконцентрирует свое продвижение на пяти странах

Центр стратегических разработок (ЦСР) представил концепцию продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках, она предполагает концентрацию усилий в 2024 году на пяти странах – КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и Иране, сообщил генеральный директор центра Павел Смелов, которых цитирует «Интерфакс».

«Мы понимаем, что иностранному туристу сегодня хорошо знакомы две столицы – Москва и Санкт-Петербург, и это подтверждают цифры. Вклад туристической отрасли в экономику Москвы в 2023 году составил 178 млрд рублей, это на 48% больше, чем годом ранее. При этом из общего числа туристов 24,5 млн на зарубежных пришлось 2,3 млн. В том же 2023 году Петербург посетило 9,4 млн туристов, из них 600 тыс. из-за рубежа.

Вклад в экономику города составил 482,7 млрд рублей, это на 32% выше, чем в предыдущем году. Наша глобальная задача – распространить эту позитивную тенденцию на другие регионы страны», – сказал он в ходе презентации концепции на выставке-форуме «Россия».

По словам г-на Смелова, концепция предполагает участие во внешних международных выставках, деловые миссии для российских туроператоров, ознакомительные туры для зарубежных турагентов. Кроме того, упор будет сделан на создание межрегиональных туристических маршрутов для иностранных гостей.

«Например, столица предлагает для зарубежных путешественников совместные проекты в рамках концепции «Москва+». Для интуристов разработаны совместные маршруты: с Санкт-Петербургом – «Два города – миллион впечатлений», с Московской областью – «Два ритма идеального путешествия», с Тюменской областью – «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири», с Республикой Татарстан «Две столицы одного горизонта», — пояснил он.

Среди ключевых направлений работы в рамках концепции предлагается сформировать целостный образ страны, разработать единый визуальный код присутствия за рубежом, адаптировав его под конкретные особенности стран-партнеров, активно интегрировать бренд России в работу бизнеса в целевых странах.

По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, привлечение бизнеса и регионов к программе продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках позволит достичь стратегической задачи правительства Российской Федерации по въездному турпотоку в 16 млн туристов к 2030 году.

«В 2024 году внимание будет направлено на пять приоритетных стран: Китай, Индию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Итогом реализации представленной концепции станет ежегодный поток интуристов», — добавил г-н Смелов.

Г-н Кондратьев добавил, что помимо программы продвижения Российская Федерация продолжит реализовывать системные меры по развитию въездного туризма.

«В 2024 году особое внимание уделим вопросам развития безвизового режима со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, упрощению анкеты электронной визы, цифровизации механизма групповых безвизовых обменов с Китаем и Ираном, расширению географии прямого авиасообщения», — сказал представитель Минэкономразвития.

/TOURBUS.RU