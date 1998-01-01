На Юг России обрушился снежный циклон

Трассы курорта «Роза Хутор» закрыты, поезда и самолеты в Сочи задерживаются

Циклон с осадками на Юге России завершится к среде, сообщила сегодня синоптик Екатерина Григорова в эфире телеканала «Россия 24». "Курортный юг по-прежнему в эпицентре ненастья. Мы ждем улучшения к середине недели", — сказала синоптик.

Она отметила, что "местами на Черноморском побережье выпало до 110 мм осадков". "Европейская территория России под влиянием обширной циклонической системы. На южной периферии перемещается цепочка более активных атмосферных фронтов. На юге ненастье бушует в полную силу", — рассказала г-жа Григорова. Ранее сообщалось, что на Сочи обрушилась непогода: ливни, грозы, снег и сильный ветер. Аэропорт Сочи из-за сильного ветра не принял 16 самолетов, которые улетели на запасные аэродромы, - отмечает «Интерфакс».

Руководство "Розы Хутор" сообщает о временной приостановке работы трасс и канатных дорог из-за снегопада, сильного ветра и грозового фронта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе курорта в понедельник.

"На данный момент прогнозируется продолжение снегопада и усиление ветра, сопровождающееся грозой. Эти погодные условия представляют серьезные риски. Снег очень легкий и неустойчивый, что создает потенциальную опасность для гостей", — сказал собеседник.

Он отметил, что на курорте закрыты горнолыжные трассы и катаные дороги, а сам курорт принимает гостей по-прежнему и работает.

Поезда дальнего следования и электрички задерживаются из-за схода селя в районе Сочи, сообщает сегодня РЖД в своем официальном телеграм-канале.

"На данный момент задерживается 18 пассажирских поездов до 6 часов. Пассажирам поездов дальнего следования уже выдано более 3,3 тыс. продуктовых наборов. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", — говорится в сообщении.

Кроме того, граждан доставляют на место назначения автобусами. "Более 3,5 тыс. пассажиров задержанных поездов перевезено автобусами на участке Дагомыс — Якорная Щель на Черноморском побережье. Для этого задействовано более 20 автобусов", — отмечает РЖД. Железнодорожники продолжают работы по восстановлению движения, прерванного 4 февраля в 22:47 мск в связи с обильными осадками и сходом селевого потока на перегоне Дагомыс — Лоо. "По состоянию на 11:00 было убрано 3 тыс. куб. м. В РЖД под руководством главы компании Олега Белозёрова действует оперативный штаб по координации восстановительных работ", — говорится в пресс-релизе.

/TOURBUS.RU

Фото: m.123.ru.net