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05 февраля
Архыз получит пять новых канатных дорог
Отечественный производитель канатных дорог «Руслет» обеспечит современным оборудованием горнолыжные курорты группы «Мантера»
В субботу на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве прошел тематический День Туризма. Дискуссии в рамках мероприятия собрали представителей федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, различных туристических объединений и ассоциаций, блогеров, профессиональных путешественников, журналистов.
А гости Дня Туризма смогли познакомиться с самыми разными возможностями путешествий по России, поучаствовать в мастер-классах, квизах и конкурсах.
В рамках Дня Туризма, прошедшего на выставке-форуме «Россия», заключено соглашение между группой «Мантера» и ООО «Руслет» о производстве канатного оборудования и его поставках на горные кластеры компании. Как подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников, крайне важно, что туристический бизнес инвестирует сегодня именно в отечественную промышленность.
Министр отметил, что спрос на туристические продукты существенно превышает предложение, и «есть большое пространство для роста отрасли». Как рассказал Максим Решетников, сейчас туризм занимает 2,6% от ВВП, задача к 2030 году довести эту цифру до 4,5% от ВВП. «В 2022 году у нас было 73 млн поездок по стране. Мы оцениваем потенциал туризма в России в 140 млн турпоездок к 2030 году, при этом 53 млн - это будут новые поездки», - подчеркнул министр.
Кроме развития инфраструктуры, важно и то, зачем туда приедут туристы, сказал Максим Решетников, поэтому сейчас началось развитие точек притяжения – тематических парков развлечений, горнолыжных курортов и других объектов: «Мы в рамках 141-го Постановления Правительства РФ запустили новую программу – аквапарки, расширение горнолыжных трасс, новые подъемники, то, во что реально бизнес готов инвестировать.
И для нас это признак существенного взросления отрасли. Одно дело инвестировать в номера, а другое – в комплексные изменения туристических дестинаций».
В рамках Дня Туризма было подписано соглашение о сотрудничестве между группой «Мантера» и ООО «Руслет». Этот российский производитель канатных дорог, входящий в группу компаний «Васта Дискавери», произведет и поставит на горнолыжный курорт «Архыз» до 2026 года пять современных дорог с отцепляемым зажимом.
Для «Архыза» вопрос обеспечения канатными дорогами является ключевым. Уже в этом году здесь появится канатная дорога «Орбита» на высоте 3 014м. А к 2027 году курорт вводит в эксплуатацию 6 новых канатных дорог гондольного и кресельного типа, протяженностью около 11 км.
«Для нас это знаковое событие, взаимоотношения с таким крупным игроком в сфере туризма - это и уровень доверия, и уровень развития стратегических отношений. «Руслет», в свою очередь, в полном объеме обеспечит закрытие потребности рынка, производя современные высокоскоростные канатные дороги. Мы производим продукцию хайтек, это наукоемкие технологии, поэтому ставим перед собой цель не просто достичь уровня европейских производителей, но и сделать лучше.
Мы активно взаимодействуем с ведущими вузами, среди которых МГТУ имени Баумана и Московский политехнический университет, помогая возрождению технологической отрасли в РФ», - подчеркнул генеральный директор ООО «Руслет» Дмитрий Сидорович.
«Сейчас идет ускоренное развитие туристической инфраструктуры в стране, в том числе горнолыжных курортов. Группа «Мантера», управляя и развивая горные курорты, несомненно, заинтересована в появлении отечественных производителей горнолыжной специализированной техники, готова отдавать им приоритет и обеспечивать заказами при реализации новых проектов. Мы изучили потенциал наших производителей и понимаем, что их доля вырастет на 25% в течение 7 лет. Это значит, что в новых горнолыжных проектах будут уже максимально задействованы российские технологии и решения.
При этом стоит отметить также важность проработки механизмов параллельного и приоритетного импорта, чтобы поставки необходимых импортных компонентов для уже эксплуатируемых канатных дорог осуществлялись постоянно.
От этого зависит бесперебойная работа курортов и безопасность наших гостей», - отметил генеральный директор группы «Мантера» Вадим Трукшин, выразив уверенность, что отечественная промышленность достойно ответит на вызовы времени в туристической инфраструктуре.
/TOURBUS.RU
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