Туроператоры: «Ажиотажного спроса на 23 февраля нет»

Россияне на День защитника отечества покупают туры на морские и горные курорты Кубани, в Петербург, на Кавминводы, Байкал и в Шерегеш, спрос соответствует прошлогоднему, сообщают сегодня «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров.

Как отмечают в туркомпаниях, туристы сейчас предпочитают покупать туры по России на летний сезон.

«На февральские и мартовские праздники такого спроса мы не наблюдаем. На сегодня продано на 2% меньше, чем в аналогичный период годом ранее.

Сейчас туристы концентрируют свой интерес и деньги, прежде всего, на летнем отдыхе: около 80% всех бронирований относятся к периоду после 1 мая. А самое дальнее бронирование приходится на начало ноября», — рассказал генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, после новогодних каникул люди не в состоянии тратить средства одновременно и на

февральские праздники, и на летний отдых.

«Еще и ценовая политика авиакомпаний привела к тому, что перелет на февральские даты из Москвы в Сочи и обратно стоит 26-28 тыс. рублей на человека без багажа. На семью дорога выходит весьма недешевой. Год назад билеты были доступнее. Железнодорожная перевозка также подорожала», — уточнил эксперт.

В пятерке лидеров Ромашкин назвал прибрежные районы Краснодарского края, Кавминводы, Красную Поляну, Санкт-Петербург и Карелию.

«Пятерка в целом так же, что и год назад, но вместо Карелии на пятом месте был Татарстан. Карелия еще может подтянуться ближе к датам заездов, как и Золотое кольцо. Подмосковье также подтянется, полагаю, минимум до шестого места.

У направлений, доступных на автотранспорте, больше шансов повысить свой рейтинг продаж в последние две недели перед праздниками. Основная масса запросов приходит на трехдневные туры, некоторые туристы добавляют к праздничным еще 2-3 дня», — говорит гендиректор «Дельфина».

В компании Fun&Sun по продажам на 23 февраля также лидируют горные и морские курорты Краснодарского края, Шерегеш, туры на Байкал со стороны и Бурятии и Иркутской области.

В компании «Мультитур» рост продажи туров на 23 февраля оценили в 10%, пик бронирований ожидают за одну-две недели до заезда. Лидирующие направления – Абхазия, Анапа, Подмосковье.

«Средний чек составляет 12-15 тыс. рублей за двухместный номер с трехразовым питанием», – уточнила директор департамента продукта и бронирования компании Евгения Кизей.

Россияне на День защитника отечества в 2024 году будут отдыхать три дня – 23, 24 и 25 февраля, - напоминает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU