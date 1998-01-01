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05 февраля
Туроператоры: «Ажиотажного спроса на 23 февраля нет»
Эксперты комментируют спрос на отдых в предстояшие трехдневные февральские «каникулы»
Россияне на День защитника отечества покупают туры на морские и горные курорты Кубани, в Петербург, на Кавминводы, Байкал и в Шерегеш, спрос соответствует прошлогоднему, сообщают сегодня «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров.
Как отмечают в туркомпаниях, туристы сейчас предпочитают покупать туры по России на летний сезон.
«На февральские и мартовские праздники такого спроса мы не наблюдаем. На сегодня продано на 2% меньше, чем в аналогичный период годом ранее.
Сейчас туристы концентрируют свой интерес и деньги, прежде всего, на летнем отдыхе: около 80% всех бронирований относятся к периоду после 1 мая. А самое дальнее бронирование приходится на начало ноября», — рассказал генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По словам эксперта, после новогодних каникул люди не в состоянии тратить средства одновременно и на
февральские праздники, и на летний отдых.
«Еще и ценовая политика авиакомпаний привела к тому, что перелет на февральские даты из Москвы в Сочи и обратно стоит 26-28 тыс. рублей на человека без багажа. На семью дорога выходит весьма недешевой. Год назад билеты были доступнее. Железнодорожная перевозка также подорожала», — уточнил эксперт.
В пятерке лидеров Ромашкин назвал прибрежные районы Краснодарского края, Кавминводы, Красную Поляну, Санкт-Петербург и Карелию.
«Пятерка в целом так же, что и год назад, но вместо Карелии на пятом месте был Татарстан. Карелия еще может подтянуться ближе к датам заездов, как и Золотое кольцо. Подмосковье также подтянется, полагаю, минимум до шестого места.
У направлений, доступных на автотранспорте, больше шансов повысить свой рейтинг продаж в последние две недели перед праздниками. Основная масса запросов приходит на трехдневные туры, некоторые туристы добавляют к праздничным еще 2-3 дня», — говорит гендиректор «Дельфина».
В компании Fun&Sun по продажам на 23 февраля также лидируют горные и морские курорты Краснодарского края, Шерегеш, туры на Байкал со стороны и Бурятии и Иркутской области.
В компании «Мультитур» рост продажи туров на 23 февраля оценили в 10%, пик бронирований ожидают за одну-две недели до заезда. Лидирующие направления – Абхазия, Анапа, Подмосковье.
«Средний чек составляет 12-15 тыс. рублей за двухместный номер с трехразовым питанием», – уточнила директор департамента продукта и бронирования компании Евгения Кизей.
Россияне на День защитника отечества в 2024 году будут отдыхать три дня – 23, 24 и 25 февраля, - напоминает «Интерфакс».
/TOURBUS.RU
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