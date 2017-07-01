День Туризма на ВДНХ: Курс на семейные путешествия

К 2030 году турпоток по России может увеличиться до 140 млн поездок в год

Третьего февраля на выставке "Россия" на ВДНХ состоялся тематический День туризма, посвященный результатам реализации национального проекта.

Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что туризм в России — уже не просто отрасль, а перспективная сфера, которая объединяет людей и вызывает чувство гордости за нашу страну. А еще это и самая быстрорастущая отрасль российской экономики. В период пандемии отрасль поддержали серьезными мерами, что дало результат, и сегодня для ряда регионов туризм стал драйвером развития.

«В 2022 году, благодаря внутреннему туризму, существенно вырос объем инвестиций, достигнув почти 600 млрд рублей, - прокомментировал г-н Чернышенко, - Это на 53% выше, чем годом ранее. Итоги 2023 года говорят о том, что спрос на внутренний туризм не просто восстановился, а уже даже превысил доковидный уровень: число поездок составило почти 80 млн».

По словам вице-премьера, к 2030 году турпоток по России может увеличиться до 140 млн поездок в год, а финансирование туризма в РФ в 2023-2024 годах может составить около 100 млрд рублей.

В рамках пленарной сессии Дня туризма вице-спикер СФ Инна Святенко напомнила, что 2024 год объявлен главой государства Годом семьи и предложила проработать вопрос об организации туристических поездок внутри страны для социальных категорий.

«Возможность семейного отдыха внутри страны является одним из важных аспектов, которые должны найти отражение в планах работы туристской отрасли и быть поддержаны государством, - уверена она, - Для этого могут быть использованы как уже опробованные и хорошо зарекомендовавшие себя адресные механизмы стимулирования таких поездок, так и новые программы, направленные на популяризацию и повышение доступности семейного отдыха с детьми.

Также особое внимание стоит уделить организации туристических поездок внутри страны для социальных категорий граждан, а также для туристов с ограниченными возможностями передвижения, обеспечив соответствующими решениями на федеральном и региональном уровнях».

«Для нас очень важно, чтобы каждый, кто решил отправиться в путешествие по нашей большой стране, нашел для себя тот маршрут, пройдя по которому, у него осталось самое лучшее воспоминание, - резюмировала сенатор.

/TOURBUS.RU