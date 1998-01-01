Новости Росстат: В минувшем году турпоток из России вырос на 35% При этом выездной турпоток по-прежднему отстает от допандемийного 2019 года на 48%

Число зарубежных поездок россиян со всеми целями выросло на 17% в 2023 году, до 27 млн, с целью туризма – на 35%, до 9,3 млн, следует из данных Росстата и Погранслужбы ФСБ РФ,​ которые опубликовал вчера «Интерфакс». Число поездок за рубеж со всеми целями за прошлый год составило 27 млн, это на 27% больше по сравнению с показателем 2022 года (23 млн). Число поездок за рубеж с целью туризма за прошлый год составило 9,3 млн. Это на 35% больше, чем годом ранее (6,9 млн), но почти на 48% меньше, чем в допандемийном 2019 году (17,95 млн). Самым популярным зарубежным направлением у российских туристов стала Турция – 4,1 млн поездок. На втором месте ОАЭ с почти 1,3 млн турпоездок. Замыкает тройку лидеров Египет, куда было совершено чуть более миллиона поездок. В первую десятку наиболее популярных туристических направлений также вошли Таиланд (794 тыс.), Армения (406,9 тыс.), Китай (301 тыс.), Узбекистан (156 тыс.), Азербайджан (152,2 тыс.), Казахстан (143,6 тыс.), Куба (134,87 тыс.). По выезду со всеми целями лидирует Абхазия, куда отправились почти 5,74 млн россиян. При этом число поездок в республику с целью туризма, по официальным данным, составило лишь 306. На втором месте по числу поездок за рубеж со всеми целями Турция (5,6 млн). На третьем – Казахстан (2,9 млн). Также в первой десятке – ОАЭ (1,7 млн выездов), Египет (1,26 млн), Грузия (1,1 млн), Армения (1,1 млн), Таиланд (1 млн), Китай (966 тыс.), Финляндия (594 тыс.). Комментируя эти цифры, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сегодня отметила: «По понятным причинам в числе лидеров нет ни одной европейской страны. Для сравнения: в первой десятке 2019 года было пять стран Европы – Италия, Испания, Германия, Кипр, Греция. В нынешнем списке «передовиков» – пять стран СНГ, ни одна из которых не была тогда даже в первой двадцатке.

К вопросу о динамике. В условиях ограниченной авиаперевозки рост показывают те страны, куда выполняются прямые рейсы из России. В очередной раз напомним, что на пограничном контроле в аэропортах для статистики фиксируется первый пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом деле направляется человек – даже если в его билете указана конечная точка маршрута. То есть в таблице Пограничной службы РФ выезды в те страны, куда российские туристы летят стыковочными рейсами, обозначены нулями. Именно появление или расширение прямой перевозки позволило показать колоссальный рост турпотока Китаю, Таиланду, Шри-Ланке, Индии, Грузии, Тунису, Марокко и другим странам. А стремление туроператоров расширить ассортимент «привело» в таблицу основных туристических направлений Оман, Бахрейн, Эфиопию, Кувейт и др.». /TOURBUS.RU ТОП-10 ВЫЕЗДНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В 2023 ГОДУ:

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