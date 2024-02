Новости The Thaiger: На Пхукете преступники заставили российских туристов перевести им $840 тысяч Преступление произошло в среду, злоумышленники задержаны

Полиция острова Пхукет в Таиланде задержала четырех злоумышленников, которые похитили семейную пару и требовали с нее выкуп в криптовалюте, сообщают газета The Thaiger и «Интерфакс». "Власти Пхукета задержали четырех иностранных подозреваемых по делу о похищении пары из России. Нападавшие заставили своих жертв перевести криптовалюту на сумму около 30 млн бат или $844,1 тыс. в качестве выкупа", — пишет издание. Как отмечает портал, российских туристов похитили вечером 31 января в Пхукет-Тауне. Их затолкали в черный фургон Hyundai и увезли в неизвестном направлении. После уплаты выкупа потерпевших освободили, после этого они написали заявление в полицию. "Злоумышленников задержали на следующий день. На допросе подозреваемые заявили о своей невиновности, назвали себя туристами и сообщили, что не знакомы с парой из России", — пишет The Thaiger. В настоящее время они находятся под надзором правоохранительных органов, поскольку полиция ищет дополнительные доказательства, чтобы предъявить обвинение. "Пострадавший мужчина обратился в полицию, на следующий день задержали четверых подозреваемых. По словам командующего провинциальной полициеи Пхукета Синлета Сукхума, они тоже россияне", - уточняет издание The Bangkok Post. Тайский остров Пхукет с января по ноябрь посетило почти 700 тыс. туристов из России, это самый большой поток среди зарубежных стран, сообщило ранее Генконсульство России на Пхукете. Число путешественников из России, прибывших в международный аэропорт Пхукета за 11 месяцев минувшего года, составило более 697 тыс. человек. По этому показателю россияне занимают первое место среди иностранных туристов на острове. /TOURBUS.RU

