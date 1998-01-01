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The Thaiger: На Пхукете преступники заставили российских туристов перевести им $840 тысяч

Преступление произошло в среду, злоумышленники задержаны

Полиция острова Пхукет в Таиланде задержала четырех злоумышленников, которые похитили семейную пару и требовали с нее выкуп в криптовалюте, сообщают газета The Thaiger и «Интерфакс».

"Власти Пхукета задержали четырех иностранных подозреваемых по делу о похищении пары из России. Нападавшие заставили своих жертв перевести криптовалюту на сумму около 30 млн бат или $844,1 тыс. в качестве выкупа", — пишет издание.

Как отмечает портал, российских туристов похитили вечером 31 января в Пхукет-Тауне. Их затолкали в черный фургон Hyundai и увезли в неизвестном направлении.

После уплаты выкупа потерпевших освободили, после этого они написали заявление в полицию.

"Злоумышленников задержали на следующий день. На допросе подозреваемые заявили о своей невиновности, назвали себя туристами и сообщили, что не знакомы с парой из России", — пишет The Thaiger.

В настоящее время они находятся под надзором правоохранительных органов, поскольку полиция ищет дополнительные доказательства, чтобы предъявить обвинение.

"Пострадавший мужчина обратился в полицию, на следующий день задержали четверых подозреваемых. По словам командующего провинциальной полициеи Пхукета Синлета Сукхума, они тоже россияне", - уточняет издание The Bangkok Post.

Тайский остров Пхукет с января по ноябрь посетило почти 700 тыс. туристов из России, это самый большой поток среди зарубежных стран, сообщило ранее Генконсульство России на Пхукете.

Число путешественников из России, прибывших в международный аэропорт Пхукета за 11 месяцев минувшего года, составило более 697 тыс. человек.

По этому показателю россияне занимают первое место среди иностранных туристов на острове.

/TOURBUS.RU