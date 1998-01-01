Две столицы и миллион туристических впечатлений

Руководители комитетов по туризму Москвы и Петербурга рассказали о совместноых программах в ходе телемоста

Как сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга, в среду состоялась пресс-конференция в формате телемоста Санкт Петербург – Москва, посвященная итогам программы межрегионального сотрудничества в туристской отрасли двух регионов за 2023 год, а также совместным планам на 2024 год.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов и руководитель проектного офиса «ПроГород» Ксения Титова.

Основной акцент во время пресс-конференции был сделан на развитии совместной программы «Два города – миллион впечатлений». Она была запущена летом 2021 года с целью объединить современный туристский потенциал двух мегаполисов. Путешественникам предлагается посещение обеих интереснейших туристских центров нашей страны в том числе в рамках одной поездки.

Санкт Петербург и Москва – лидеры по популярности у отечественных туристов. Оба мегаполиса имеют большое количество разнообразных туристских предложений: от музеев и ярких событий до гастрономии – и ведут работу по синхронному развитию сферы туризма.

«За 2023 год единая туристская территория, включающая Санкт Петербург и Ленинградскую область, приняла 20% общего числа внутренних туристов России. Значительная часть гостей по-прежнему приезжает в Петербург из Москвы и Московской области. В то же время взаимное сотрудничество позволило привлечь в наш город новых туристов из крупных городов, регионов России и из-за рубежа.

Обе столицы объединяют свои ресурсы, рассказывая о лучших предложениях для путешествий в нашей стране. Мы ведем совместную информационную кампанию, куда постоянно добавляем новые программы, маршруты и точки притяжения. В том числе – объекты новой туристской географии Петербурга. Наше партнерство дает результаты, и его нужно развивать», – отметил Сергей Корнеев.

В ходе пресс-конференции было отмечено положительное влияние на прирост турпотока событийного туризма.

«Уверен, что этот опыт взаимодействия позволит реализовать наши дальнейшие планы. Еще одним примером сотрудничества стала организация ознакомительного тура для китайских туроператоров и СМИ. Мы показали возможности Москвы и дополнили их знаниями о туристических возможностях и инфраструктуре Петербурга.

Таким образом, у наших гостей сложилось понимание о двух важных туристических субъектах РФ, которые работают в паре. У нас есть аналогичные проекты на этот год, с радостью сообщим о них позже», – сказал Евгений Козлов.

Отметим, что около 35% гостей Северной столицы совмещают путешествие в Петербург с поездкой по маршрутам Серебряного ожерелья Северо-Запада России. Кстати, в прошлом году к ним добавились два национальных туристских маршрута: «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» и «Санкт Петербург. Новая география».

Если же говорить о прогнозе, то к 2030 году количество поездок по макротерритории предположительно может увеличиться на 20 млн. Москва и Петербург останутся ключевыми «магнитами» общего турпотока, их доля составит не менее 55,8%.

Сейчас идет разработка мер по улучшению транспортной инфраструктуры, что позволит сократить время на поездку между городами. Ведется работа по увеличению пропускных способностей ключевых аэропортов, а также реконструкция и строительство новых автомобильных дорог.

В 2021 году проект «Два города — миллион впечатлений» получил специальный приз международной премии World Travel Awards за лучшее совместное продвижение в сфере внутреннего туризма. В 2022 году – стал лауреатом IX Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

/TOURBUS.RU