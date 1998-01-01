Минэкономразвития РФ: В прошлом году Россию посетили 8,5 млн иностранных туристов

Около 8,5 млн иностранных туристов посетили Россию в 2023 году, это на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, кторого сегодня цитирует «Интерфакс».

«Вчера появилась первая статистика по въезду. У нас получилось 8,5 млн иностранных туристов. Рост по сравнению с 2022 годом маленький, 3,5%, но все же он есть. К 2030 году поставили планку увеличить въездной туризм в 1,5 раза, до 16 млн туристов.

И мы видим, что благодаря ряду мер интерес иностранных туристов к поездкам в Россию возвращается. Об этом свидетельствует также данные по двукратному росту бронирования российских объектов размещения», — рассказал он в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии.

Как напомнил г-н Кондратьев, для наращивания въездного турпотока были определены 17 приоритетных стран, в основном это страны Ближнего Востока и Азии.

«В этом году мы планируем решить ряд системных задач, среди которых – улучшение условий въезда в Россию за счет упрощения визового режима для стран Ближнего Востока и Азии, расширение списка стран с полным безвизовым въездом, совершенствование механизма электронной визы и групповых безвизовых турпоездок», — сказал он.

Как отметил руководитель департамента Минэкономразвития, в настоящее время ведется работа по созданию специального сервиса на базе платформы «Госуслуги» для подачи заявлений на групповые безвизовые турпоездки.

«Это будет цифровой сервис на базе госуслуг. Он направлен на то, чтобы сделать механизм прозрачным от момента подачи списков туроператорами до доведения этих списков до пограничников. Это поможет снять все существующие проблемы, которые у нас есть», — заключил Кондратьев.

Российские банки проводят тестирование первых карт для иностранных туристов, чтобы они могли проводить безналичные расчеты на территории РФ, также Никита Кондратьев.

«Сейчас активно ведем работу с заинтересованными банками. Сейчас банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые запуски карт для туристов», — сказал он в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ).

Как отметил г-н Кондратьев, также в стране надеются на развитие китайских платежных систем.

«Наша масштабная задача – грамотное продвижение России как привлекательной туристической дестинации. У нас нераскрытый потенциал, поэтому необходимо сформировать привлекательный туристический образ России.

Если раньше это создавалось за счет усилий отдельных регионов, то сейчас мы хотим это сделать комплексно», — добавил он.

Как напоминает «Интерфакс», Госдума в июне приняла закон, который позволит иностранным туристам расплачиваться картами «Мир» на территории России. Это даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей.

С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию — расплачиваться за услуги и совершать покупки.

/TOURBUS.RU