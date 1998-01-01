Статистика: Россияне в январе — вновь лидеры по посещению Антальи

Россияне в январе заняли первое место по количеству визитов иностранцев в Анталью, составив почти четверть от общего количества всех прибывающих иностранцев.

Турпоток из России по сравнению с январем 2023 года оказался меньше на 22%, но зато приблизился к доковидному рекорду января 2020 года, - сообщает сегодня АТОР.

Аэропорт Антальи поделился статистикой прибывающих пассажиров из разных стран за январь 2024 года. Так как зимой в Аланью прямые рейсы не выполняются, а россияне (за исключением немногочисленного персонала коммерческих судов) в Анталью попасть могут только по воздуху, статистика аэропорта Антальи является одновременно и полной статистикой турпотока в саму эту провинцию в январе.

Согласно данным, предоставленным аэропортом Антальи, в январе 2024 года сюда прибыли 53 856 граждан России – это 24% от всех прибытий иностранцев в этом месяце. На втором месте – пассажиры из Германии (39 417), на третьем – туристы из Великобритании (17 909).

Российский турпоток в Анталью оказался меньше, чем год назад, на 22%: в январе 2023 года сюда прилетели на 15 тысяч больше россиян (69 032 пассажира).

Такое «падение» на самом деле является «нормализацией». Дело в том, что январь 2023 года был для Антальи был во много «аномальным»: сюда ехали достаточно много россиян с нетуристическими целями (продолжающаяся релокация, пик спроса на недвижимость и пр.).

ак, эксперты компании CMP Group ранее отмечали, что самый значительный рост спроса на недвижимость в Турции ради ВНЖ в 2023 году был зафиксирован в именно январе, далее шло его довольно резкое снижение.

В первом месяце 2024 года въездной поток из РФ в Анталью в значительной степени уже «очищен» от этих факторов.

При этом январский турпоток из России в Анталью в 2024 год (напомним, это 53 856 человека) оказался всего на 5,7% меньше, чем в рекордном январе 2020 года (еще до начала «пандемии», 57 114 человек).

В сравнении же с показателями первых месяцев 2021 и 2022 годов январь 2024 года в Анталье показывает прирост российского турпотока на 55% и 32,5%, соответственно.

Как напоминает АТОР, средний чек на новогодние туры в Анталью в этом году у туроператоров в этом году варьировался в пределах 176 -217 тыс. рублей за 6 ночей в отеле 5* (в среднем в заявке 2,7 человека).

Во второй половине января самый дешевый тур в Анталью на 10 ночей (отель 4*, все включено) стоил 97 974 рубля на двоих.

/TOURBUS.RU