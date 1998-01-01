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01 февраля
Презентация туристического потенциала Москвы пройдет 13 февраля в Воронеже
Состав московских участников мероприятия очень представительный - это и объекты показа, и ведущие принимающие туроператоры, и лучшие отели
Как рассказали нам в столичном Комитете по туризму,во вторник 13 февраля в Воронеже пройдут деловые презентации туристического потенциала Москвы для профессионалов туризма.
Мероприятие состоится в отеле Marriott, зал «Жемчуг» (пр-т Революции, 38).
Организатор презентаций - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Твери и других соседних областей Центрального федерального округа посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в B2B-переговорах с ведущими туроператорами Москвы для установления деловых контактов.
Состав московских участников очень представительный и разнообразный - это и объекты показа, и ведущие принимающие туроператоры, и лучшие отели.
УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. АНО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫ»
2. RUSSPASS
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ:
3. «ЦЕНТР МИРА»
4. «АНКОР»
5. ИН РАША ТРЕВЕЛ
6. КП «МАРУССИЯ»
7. «ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА»
8. ТО «БОН ТУР»
9. «НОРДВЭЙ»
10. FUN & SUN
11. «ВЫСОТА ТУР»
12. «ЧЕХОВ ТРЕВЕЛ»
13. «ВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА:
14. ЦАРЬ-МАКЕТ СТРАНЫ
15. ПАНОРАМА 360
16. ВДНХ
17. ЛУЖНИКИ
18. СИТИ САЙТСИИНГ
19. МУЗЕЙ ПОБЕДЫ
20. МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЦАРИЦИНО»
21. МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОЛОМЕНСКОЕ-ИЗМАЙЛОВО»
22. ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО»
23. «ОСТРОВ МЕЧТЫ»
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
24. КАПСУЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ Q-BLOCK
25. APART-HOTEL YES
К участию приглашаются туристические операторы и агентства, реализующие туры в Москву и заинтересованные в сотрудничестве с турбизнеса столицы.
В программе бизнес–миссии Москвы: приветственный кофе-брейк, презентации туристического потенциала Москвы, бизнес-переговоры, розыгрыш призов.
Главный приз - участие в ознакомительном туре в Москву!
Регистрация для участия в мероприятии
Обращаем внимание, что посещение мероприятия возможно только после получения подтверждения от организаторов.
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