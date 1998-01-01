Новости Презентация туристического потенциала Москвы пройдет 13 февраля в Воронеже Состав московских участников мероприятия очень представительный - это и объекты показа, и ведущие принимающие туроператоры, и лучшие отели

Как рассказали нам в столичном Комитете по туризму,во вторник 13 февраля в Воронеже пройдут деловые презентации туристического потенциала Москвы для профессионалов туризма. Мероприятие состоится в отеле Marriott, зал «Жемчуг» (пр-т Революции, 38). Организатор презентаций - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Твери и других соседних областей Центрального федерального округа посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в B2B-переговорах с ведущими туроператорами Москвы для установления деловых контактов. Состав московских участников очень представительный и разнообразный - это и объекты показа, и ведущие принимающие туроператоры, и лучшие отели. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ: 1. АНО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫ» 2. RUSSPASS ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ: 3. «ЦЕНТР МИРА» 4. «АНКОР» 5. ИН РАША ТРЕВЕЛ 6. КП «МАРУССИЯ» 7. «ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА» 8. ТО «БОН ТУР» 9. «НОРДВЭЙ» 10. FUN & SUN 11. «ВЫСОТА ТУР» 12. «ЧЕХОВ ТРЕВЕЛ» 13. «ВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: 14. ЦАРЬ-МАКЕТ СТРАНЫ 15. ПАНОРАМА 360 16. ВДНХ 17. ЛУЖНИКИ 18. СИТИ САЙТСИИНГ 19. МУЗЕЙ ПОБЕДЫ 20. МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЦАРИЦИНО» 21. МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОЛОМЕНСКОЕ-ИЗМАЙЛОВО» 22. ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО» 23. «ОСТРОВ МЕЧТЫ» ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: 24. КАПСУЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ Q-BLOCK 25. APART-HOTEL YES К участию приглашаются туристические операторы и агентства, реализующие туры в Москву и заинтересованные в сотрудничестве с турбизнеса столицы. В программе бизнес–миссии Москвы: приветственный кофе-брейк, презентации туристического потенциала Москвы, бизнес-переговоры, розыгрыш призов. Главный приз - участие в ознакомительном туре в Москву! Регистрация для участия в мероприятии Обращаем внимание, что посещение мероприятия возможно только после получения подтверждения от организаторов.

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