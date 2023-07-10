Из Ростова в Стамбул можно будет попасть на автобусе

Минтранс РФ получил заявку на выполнение автобусных рейсов из Ростова-на-Дону в Стамбул, время в пути составит около 40 часов, следует из документа, размещенного на сайте министерства, - сообщает сегодня «Интерфакс».

Как следует из заявки, планируемая дата начала выполнения регулярных перевозок по международному маршруту – 1 марта.

Автобусы большой вместимости будут выполнять рейсы три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Маршрут начинается у автовокзала "Главный" в Ростове-на-Дону, отправление в 09:00. Автобус будет следовать через Семикаракорск, Сальск, Пятигорск, Нальчик, территорию Грузии, Трабзон.

Приезжать в Стамбул автобусы будут в четверг, воскресенье и вторник.

Стоимость билета в одну сторону составит $110.

Напомним, что как сообщило на днях Минтуризма страны, в Турции зафиксировали по итогам 2023 года свыше 6,3 млн поездок россиян, что в точности совпадает с ранее данным прогнозом АТОР. Из этого количества 54,8% пришлись на Анталью, 31,4% – на Стамбул.

Как отмечают аналитики АТОР, «второе место по российскому турпотоку в Турцию в 2023 году – у Стамбула – почти 2 млн российских туристов за год и доля 31,4% от всего российского турпотока в Турцию. У Стамбула – самый большой прирост количества поездок из России (+32,6% к 2022 году).

Как неоднократно указывали аналитики АТОР, в значительной мере столь большой прирост Стамбулу обеспечен в значительной части транзитными поездками россиян в третьи страны с короткими остановками в этом турецком мегаполисе на пути к месту отдыха или по возвращении обратно. Оценочно, не менее 500-600 тыс. поездок россиян в Стамбул были транзитными со стоповерами в городе (а по некоторым оценкам – и больше).

В «нормальной» (допандемийной, когда Стамбул был не таким значимым транзитным хабом) ситуации, лето – относительно низкий сезон для экскурсионных поездок в Стамбул, в городе очень жарко. Пик спроса на Стамбул в России в то время, когда огромного транзитного потока в третьи страны туда не было, всегда приходился на осень, весну и Новый год.

Однако в 2023 году мы видим максимальные значения российского турпотока в Стамбул именно летом. И эти аномальные максимумы обеспечены в основном туристами, которые отправлялись на летний отдых в третьи страны с короткими остановками в Стамбуле».

/TOURBUS.RU