Новости Венгрия по-прежнему востребована у российских туристов Благодаря лояльной визовой политике российский турпоток на озеро Хевиз и в Будапешт остается стабильным

Среди европейских стран Венгрия остается одной из наиболее лояльных к российским туристам: консульство выдает визы без проблем, нередко многократные. В результате, по отзывам туроператоров, направление стабильно востребовано, особенно у туристов, выбирающих оздоровительные туры на озеро Хевиз, - сообщает сегодня RTN. Как отметили в компании BSI Group, год назад россияне еще не столь охотно вылетали в Европу через третьи страны, а сейчас это стало вполне привычным делом. «По всем востребованным европейским странам, включая Венгрию, увеличились и объемы, и глубина продаж. Люди вновь бронируют экскурсионные туры, отдых на море и оздоровление. Билеты покупают с перелетом через Белград, Ереван, Тбилиси, Стамбул, Дубай и Доху, этими хабами в прошлом году начали пользоваться еще активнее», – сообщила директор департамента продвижения и рекламы Иветта Вердиян. По ее словам, подача документов на венгерский шенген никогда не прекращалось, «окна» всегда были доступны, визу выдают без проблем, но в большинстве случаев на даты поездки. «Рассчитывать на более длительные сроки сложно, хотя исключения бывают. Например, осенью прошлого года одному их наших клиентов дали мультивизу на два года», – рассказала она. Наибольшим спросом пользуются спа-курорты, которые многим россиянам необходимы по состоянию здоровья. Прежде всего, речь об озере Хевиз. Некоторые клиенты по 10 лет подряд посещают Хевиз один-два раза в год и не прекращают это делать. «Сейчас на весну и лето можно приобрести билет в Будапешт с перелетом через третьи страны за 85-90 тыс. рублей. Главное для людей – не превысить бюджет, а как лететь – не столь важно. Кто-то предпочитает стыковку через Стамбул, другим интереснее лететь Emirates. В среднем недельный тур на озеро Хевиз стоит порядка 70 тыс. рублей на двоих плюс трансфер. Перелет добавит еще 90 тыс. на человека. Всего поездка выйдет порядка 260 тыс. рублей на двоих без учета расходов на месте», –отмечает эксперт. Как рассказала директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская, страна остается лояльной к российским туристам: трудностей в бронировании и подготовке документов не возникает. «Правда, заказы носят, скорее, единичный характер из-за довольно дорогого перелета, а вот стоимость наземного обслуживания не сильно изменилась. Чаще всего сограждане выбирают отдых от 7 до 14 ночей на курорте Хевиз. Билет стоит около тысячи долларов, проживание на курорте – 35 евро за ночь с человека в двухместном номере отеля 3*, от 15 евро стоит отель 3* в Будапеште», – уточнила она. Директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова добавила, что в 2023 году роста по Венгрии не случилось: динамика осталась на уровне годовалой давности. В общем объеме бронирований направления 60% приходится на озеро Хевиз, 40% – на Будапешт, 80% заказов поступает на отели и 20% – на сити-туры. «Год назад средний чек отдых на курорте Хевиз составлял 137 тыс. рублей, в Будапеште – 130 тыс. В этом году к средней стоимости тура надо прибавить 15 тыс. рублей», – говорит эксперт. У «Туртранс-Вояж» картина продаж почти такая же – спрос на экскурсионные туры по Венгрии небольшой, но стабильный. Директор по маркетингу компании Ирина Гусакова заметила, что последние два года роста по направлению не было, зато в начале этого года Венгрия показывает хорошую глубину продаж – вплоть до октября. «В прошлом году венгерское консульство очень хорошо давало визы под наши туры, многие получили мультивизы на несколько лет», – заключила эксперт. /TOURBUS.RU

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