Российские туроператоры готовятся начать туры в Мьянму

С сентября из Новосибирска в Янгон летает Myanmar Airways, а конце февраля в Мьянме заработают карты «Мир»

Правительство Мьянмы решило серьезно увеличить турпоток из России, - сообщает Ассоциация туроператоров.

В 2019 году, по данным UNWTO, Мьянма стала самым быстрорастущим туристическим рынком в мире: число туристов, посетивших эту страну, увеличилось тогда на 40,2% и составило 4,6 млн. иностранных путешественников.

Достигнуть значений 2019 года Мьянме пока не удалось – 1,28 млн иностранных туристов по итогам 2023 года. Но динамика восстановления уверенная – пятикратный рост к данным 2022 года.

Объемы российского турпотока тоже пока не догнали 2019 год, когда страну посетили 5259 туристов из России. Но динамика восстановления тоже хорошая – 3272 туристов из России в 2023 году против 2 тыс. россиян в 2022 году.

С июля 2022 года страна ввела безвизовый въезд на срок до 30 дней для граждан РФ и продлила его в июле прошлого года до 30 июня 2024 года. В сентябре 2023 года, после 30-летнего перерыва, было возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой. Myanmar Airways летает по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск два раза в неделю.

Тогда же, осенью прошлого года, Мьянма запустила специальную программу «Добро пожаловать, россияне!», направленную на привлечение российских туристов в страну.

На днях пришли хорошие известия и из финансовой сферы – с конца февраля в Мьянме заработают карты «Мир».

Министр экономического развития России Максим Решетников, в свою очередь, рассказал, что банки Мьянмы подключились к российскому аналогу SWIFT – cистеме передачи финансовых сообщений (СПФС) от ЦБ.

Тема платежей обсуждалась среди прочих вопросов и на встрече представителей турбизнеса Мьянмы с Ассоциацией туроператоров, которая прошла в Москве 26 января. Во встрече со стороны АТОР принимали участие исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе и топ-менеджеры туроператора Space Travel.

«У Space Travel уже все готово к отправке туристов в Мьянму. Есть страховки, есть договор на перевозку и так далее. Запуск программ сейчас фактически тормозит только отсутствие возможности использовать для расчетов с контрагентами в Мьянме привычные для нас механизмы.

Сейчас турбизнес прорабатывает возможность прямой конвертации рублей и мьянманских кьятов, что значительно облегчит работу», – рассказали в Space Travel.

Туроператоры смотрят на перспективы Мьянмы на российском рынке с позитивом. При грамотном продвижении направления, говорят эксперты, страна может принимать многим больше российских туристов.

Что касается массовых потоков, то здесь уже необходимы и запуск прямых рейсов из центральной части России, и расширение отельной базы. Нужно совершенствовать туристическую инфраструктуру и искать максимум инвестиций.

Эксперты туротрасли полагают, что юридическая «очистка» дополнительных самолетов российскими авиакомпаниями увеличивает вероятность возобновления прямого авиасообщения с Мьянмой из Москвы, поскольку ранее вопрос, не в последнюю очередь, «упирался» именно в доступный перелет.

/TOURBUS.RU