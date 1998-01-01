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Туристов предупредили о мошенничестве при оформлении французских виз/ В Казани снова откроется визовый центр Испании/ Словакия поменяла визового оператора в РФ

Туристов предупредили о мошенничестве при оформлении французских виз

Визовый оператор VFS Global, который является официальным партнером Посольства Республики Франция в РФ, предупредил заявителей о рисках использования не официальных сайтов, предлагающих услуги по оформлению виз.

В сообщении VFS Global говорится, что «вся информация на таких сайтах предоставляется в исходном виде от третьих лиц, без гарантий полноты или своевременности, и без иных, явно выраженных или подразумеваемых гарантий VFS Global».

В частности, визовый оператор уведомил о том, что ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственности «за какой-либо прямой, непрямой, особый или иной косвенный ущерб в результате любого использования информации на следующих сайтах или на любом другом сайте, на который имеется гиперссылка с сайтов vfsglobal.com.ru и vfsglobal.ru.com.

В Казани снова откроется визовый центр Испании

BLS International постепенно возобновляет работу визовых центров Испании в регионах. В Казани после полугодовой паузы снова откроется визовый центр Испании. Точной даты начала приема документов пока нет.

В настоящее время приём документов на шенгенские визы в Испанию ведется в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде, -сообщает АТОР.

Пока остаются закрытыми филиалы в Новосибирске и Ростове-на-Дону.

По неофициальной информации, весной возможен перезапуск визового центра в Ростове-на-Дону.

Словакия поменяла визового оператора в РФ

Вместо VFS Global теперь сбором данных и приемом документов на визы в Словакию на территории РФ занимается компания BLS International.

Заявителей на шенгенские визы в Словакию принимают в визовых центрах только в двух городах: в Москве и Санкт-Петербурге.

Заявления на получение национальной визы типа D нужно подавать, как и раньше, только в Консульском отделе посольства Словакии в Москве или в генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге.

/TOURBUS.RU