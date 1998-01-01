В зонах внутренних авиарейсов хотят разрешить продавать алкоголь

Законопроект правительства о разрешении продажи алкоголя в зонах внутренних рейсов аэропортов Госдума рассмотрит в марте, пишет газета «Известия».

В Минфине отметили, что законопроект внесен правительством в Госдуму в ноябре 2023 года и предусматривает поддержку владельцам магазинов duty free, пострадавшим в период пандемии и от введенных санкций.

Законопроектом предусматривается временное снятие запрета (до 30 июня 2026 года) на розничную продажу алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа.

«Предложение правительства должно способствовать стимулированию спроса в аэропортах и дать возможность арендаторам и собственникам компенсировать выпавшие доходы во время пандемии и в связи с переориентацией рейсов на другие направления. Возможно, это подстегнуло бы и сбыт нашей винодельческой продукции, стало бы стимулом для продаж отечественных вин», — цитирует «Известия» зампреда комитета ГД по экономической политике Сергея Алтухова.

По информации издания, с 2019 по март 2023 года количество магазинов беспошлинной торговли сократилось на 20%. Объем розничной продажи алкогольной продукции с 2019 года по 2022-й уменьшился на 64%.

Согласно данным Ассоциации беспошлинной торговли, при сохранении пассажиропотока внутренних авиалиний на уровне 2022 года дополнительная выручка индустрии, в случае принятия закона, составит порядка 8,95 млрд рублей.

Временное разрешение продажи алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа не создаст риски нарушения действующего запрета на распитие алкоголя в аэропортах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина РФ.

"Российским законодательством запрещено распитие алкогольной продукции в аэропортах. За нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность. Законопроектом не планируется снимать этот запрет, поэтому риск возникновения правонарушений минимален. Кроме того, правилами авиакомпаний также запрещено употреблять алкогольные напитки, кроме тех, что были предложены на борту воздушного судна", - ответили в пресс-службе на вопрос о возможных рисках правонарушений.

Впрочем, авиакомпании не так лояльны к предлагаемой мере. В пресс-службе Smartavia сообщили, что в последнее время видят рост числа деструктивных пассажиров в первую очередь по причине злоупотребления алкогольными напитками в аэропортах.

“Подобная мера, на наш взгляд, не будет способствовать снижению числа таких пассажиров, действия которых в большинстве случаев отрицательно сказываются на работе авиакомпании", — пояснили в компании «Известиям».

/TOURBUS.RU