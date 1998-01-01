Минтуризма Турции: За год страну посетили 6,3 млн россиян

Российский турпоток в Турцию в минувшем году вырос более, чем на 20%

Россия стала лидером по числу туристов в Турции в 2023 году, общий иностранный турпоток в страну вырос на 10%, сообщают сегодня газета Ensonhaber и «Интерфакс» со ссылкой на министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя.

"Турция завершила 2023 год с 10% ростом турпотока, достигнув 56,7 млн. После изменения стратегии Турции в 2018 году мы сосредоточились не только на пляжном туризме.

Мы стали диверсифицировать нашу продукцию: наращиваем краткосрочные поездки за счет событийного туризма, спортивных турниров", — рассказал он на совещании, посвященном итогам 2023 года в туризме.

Как отметил Эрсой, г-н лидером турпотока в Турцию стала Россия, откуда приехали 6,3 млн туристов. На втором месте Германия с 6,2 млн, замыкает тройку Великобритания – 3,8 млн. В топ-5 также вошли Болгария и Иран.

Средняя продолжительность пребывания в Турции сократилась с 10,8 ночей в 2022 году до 9,8 ночей в прошлом.

Как сообщил также министр, доходы от туризма в 2023 году увеличились на 16,9% по сравнению с 2022 годом и составили $54,3 млрд. Из них $41,6 млрд – личные расходы туристов, а $13,25 млрд – расходы на турпутевку.

Министр также напомнил, что в 2024 году Турция планирует принять рекордные 60 млн посетителей.

"У нас есть план нарастить турпоток из Северной Америки, Канады, Китая, Индии и Австралии, а также из Северной Европы", — сказал он.

Согласно плану министерства, турпоток из Швеции в 2024 году должен вырасти на 23%, из Финляндии – 15%, из США – на 31%, Канады – на 41%. Также в Турции рассчитывают на рост турпотока из Китая на 102%.

Как прокомметировали сегодня эти цифры эксперты АТОР, «В целом, турпоток в Турцию в 2023 году «нормализовался». Основной прирост (по сравнению с 2022 годом) количества посетителей из России в Турции пришелся на первую половину года. Это – восстановление после спада: напомним, в 2022 году в этот период наблюдались проблемы с авиасообщением и нехватка самолетов, т.е. низкая база сравнения.

Начиная с сентября 2023 годапревышения над цифрами 2022 года в российском турпотоке в Турцию уже не наблюдается.

Это тоже нормализация, т.к. объяснимо не «спадом интереса» туристов к турецкому направлению, а высокой базой сравнения. Напомним, что сентябрь – декабрь 2022 года – это период частичной мобилизации в России и т.н. «релокации», когда было большое количество поездок россиян в Турцию с нетуристическими целями».

/TOURBUS.RU