Туроператоры: Спрос на туры в Африку вырос на треть

Туроператоры в прошлом году заметили рост спроса на туры в страны южной части африканского континента, у некоторых компаний он достигает 30% по сравнению с 2022-м. В лидеры выбилась ЮАР, потеснив прежде наиболее популярные Кению и Танзанию, - сообщает сегодня РСТ.

«У нас, в основном, бронируют комбинированные программы, к примеру, ЮАР с Замбией, Зимбабве или Мозамбиком. Туры в ЮАР хорошо продались на Новый год, у нас был просто взрывной спрос, много индивидуалов. Туристы рассказывали, что в новогодние даты в Кейптауне было много народу не только из России, но и из других стран. В целом объемы по Африке за 2023 год подросли на 30%», – сообщила руководитель профильного отдела компании «Ванд» Ирина Овчинникова.

Она добавила, что в предыдущие годы в регионе была больше востребована Кения, но в 2023 году на первый план вышла ЮАР. Эксперт связывает тенденцию с тем, что эта республика позже соседних стран сняла ковидные ограничения и сейчас реализуется отложенный спрос.

В компании ITM group самыми востребованными странами Черной Африки в 2023 году были ЮАР, Кения, Танзания, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Мадагаскар, спрос вырос на 15%. Эксперт по направлению туроператора Наталья Михайлова рассказала, что в одной поездке туристы стараются скомбинировать несколько стран, а средняя продолжительность тура составляет 10 дней. Этого времени хватает для посещения сафари, национальных парков и заповедников.

По данным ITM group, пляжный отдых на острове Занзибар более востребован, нежели туры по материковой Танзании. На Занзибаре цены сравнительно доступнее, чем на других популярных у россиян островах Индийского океана. Часто туристы выбирают сафари на два-три дня на материке и продолжительный отдых на Занзибаре. С Кенией ситуация похожая: берут сафари и пляжный отдых в Момбасе.

Марина Каткова отметила, что цены выросли в соответствии с валютным курсом: «Средний чек составляет чуть более $3 тыс. на человека без билета. С другой стороны, в прошлом году мы делали недельный тур на Коморские острова, стоил он относительно недорого – €1,5 тыс. на человека при одноместном размещении. В этом году аналогичный гарантированный тур в августе уже набран. Летаем на Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу. Сейчас перелет в Африку стоит минимум 90 тыс. рублей, в среднем – 110 тыс.».

Ирина Овчинникова также считает, что у эфиопского перевозчика наиболее выгодные тарифы.

«На некоторые даты билет с вылетом из Йоханнесбурга можно было купить за 75 тыс. рублей, это минимальная цена на направлении. Летают также на Emirates и Qatar Airways, но у них цены выше», – рассказала она.

По словам эксперта, наземное обслуживание обойдется минимум от $4 тыс. на двоих без билетов. Внутренние перелеты также сильно добавляют к стоимости тура – от $300 до $700.

У ITM group неделя отдыха на Занзибаре в отеле 5* с завтраками в конце февраля – начале марта стоит от €2,8 тыс. на двоих, включая перелет.

«Туры за год подорожали, но не существенно, к тому же это нивелируется акциями раннего бронирования», – подчеркнула Наталья Михайлова.

/TOURBUS.RU