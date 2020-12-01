«Уральские авиалинии» начали новые рейсы в пять городов Узбекистана

«Уральские авиалинии» с середины января открыли полеты из Москвы в Ташкент, Наманган и Карши, из Екатеринбурга – в Самарканд, из Самары – в Ургенч. Туроператоры отмечают, что спрос на туры в Узбекистан стабильно высокий, а расширение объемов перевозки скажется на нем положительно, - сообщает RTN.

По данным агентства статистики Узбекистана, число въехавших в страну российских туристов в 2023 году выросло на 26% и достигло почти 715 тыс. Узбекские власти рассчитывают нарастить турпоток из России до миллиона к 2025 году. Российский рынок занимает четвертое место по въезду в республику. На первых трех – Казахстан, Таджикистан и Киргизия.

«Увеличение числа рейсов всегда позитивно сказывается на динамике спроса. Но для туристических целей пассажиры, как правило, используют аэропорты Самарканда и Ташкента», – сообщила RTN руководитель пресс-службы компании «Алеан» Ирина Романова.

По ее мнению, спрос на Узбекистан сохраняется в целом на прошлогоднем уровне, бронируют и комбинированные экскурсионные туры, и отдельно городские отели.

«Только размещение берут, в основном, туристы, выезжающие в республику за оформлением банковских карт и виз. Средняя продолжительность такой поездки 3-5 дней. Чаще запрашивают групповые экскурсионные туры с питанием, проживанием и транспортным обслуживанием, так как путешествовать в группе в 1,5-2 раза дешевле, чем в одиночку.

Кроме того, отправляясь в Узбекистан, туристы стремятся увидеть основные достопримечательности нескольких городов – Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы, а индивидуальным туристам может быть сложно организовать себе трансфер: расстояние между городами большое и не всегда получается вовремя купить билеты на поезд», – уточнила г-жа Романова.

В компании Startour также отметили хороший спрос на экскурсионный Узбекистан. Гендиректор Марина Новикова назвала направление очень интересным и нисколько не уступающим, например, Ирану.

«Раньше всего несколько компаний, включая нас, продавали Узбекистан, а теперь предлагают многие. Направление уже раскрученное, все знают, что хотят там увидеть и когда поехать. С интересом посещают не только исторические достопримечательности, но и природу, например, национальные парки, горы, пустыню. Еще очень важный фактор – вкусная и недорогая еда, из-за которой любой тур в Узбекистан превращается в гастрономический. Считаю, что это отличная замена частично утраченной экскурсионке в Европу», – пояснила Новикова. Сейчас уже бронируют весну, есть единичные запросы на лето.

Как сообщила коммерческий директор компании «Открытие» Софья Гаврилова, Узбекистан продается даже в зимние месяцы: «Конечно, рейс в Наманган рассчитан, скорее, на местных жителей. На туристических направлениях – Самарканд, Ташкент, Ургенч – у перевозчика достаточно конкурентов, туда летают узбекские авиакомпании и «Аэрофлот». Дефицита билетов не наблюдаем, но цена может снизиться. Уже бронируют весну, включая праздничные дни вокруг 8 марта, на этот период чувствуется всплеск продаж».

По словам г-жи Гавриловой, стоимость наземного обслуживания в республике остается одной из самых привлекательных среди направлений экскурсионного туризма. Например, насыщенный пятидневный тур по маршруту Самарканд – Ташкент – Бухара стоит порядка $400. Билеты обойдутся в 30-40 тыс. рублей в зависимости от сезона.

Эксперт считает, что при более низкой цене билетов многие туристы летали бы в Узбекистан на выходные.

/TOURBUS.RU