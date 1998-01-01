Проблемы безопасности достигли такой степени серьезности, что американские дипломаты заявляют, что людям не следует даже пытаться "физически сопротивляться" ограблению.

При этом рекомендуется проявлять "чрезвычайную осторожность" в восточной части столицы Багамских островов Нассау.

В посольстве также заявляют, что американцам следует быть особенно бдительными в ночное время и всегда "вести себя сдержанно".

Госдепартамент США, который в пятницу включил Багамские острова в список стран, где нужно "проявлять повышенную осторожность", отметил, что опасность сохраняется и в туристических, и нетуристических районах.

Багамские острова — развивающееся государство, специализирующееся на международных и туристических услугах. Туризм даёт островам свыше 60 % ВВП.

С туристическим бизнесом прямо или косвенно связана примерно половина занятого населения. Большинство туристов прилетают или приплывают из США.

Количество туристических прибытий на Багамские островов в год достигает примерно 7 млн.