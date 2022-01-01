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Армянская авиакомпания Fly Arna, летавшая в Россию, прекратила полеты/ "Уральские авиалинии" вновь полетят в Китай/ "Белавиа" свяжет Минск с Мурманском

Армянская авиакомпания Fly Arna прекратила полеты

Армянская бюджетная авиакомпания Fly Arna временно прекратила выполнение рейсов.

"Полеты Fly Arna на данный момент прекращены, что обусловлено проводимыми компанией операционными изменениями. Ведется работа над скорейшим восстановлением оказываемых услуг и обслуживанием клиентов", — говорится в заявлении на сайте авиакомпании.

Fly Arna — национальная авиакомпания Армении, совместное предприятие Армянского национального фонда интересов (ANIF, суверенный инвестиционный фонд) и группы Air Arabia. Лоукостер создан в июле 2021 года, приступил к деятельности весной 2022 года, осуществлял рейсы в московские аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" "Внуково", а также в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх, Дели, Багдад. Ранее армянские СМИ сообщали о проблемах, связанных с тем, что ANIF не выполнил ряд ранее оговоренных условий при создании совместного предприятия, в частности не осуществлено субсидирование правительством Армении пассажирских перевозок, в результате чего арабский авиаперевозчик отозвал один из двух своих самолетов.

"Уральские авиалинии" вновь полетят в Китай

Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует вновь приступить к выполнению полетов в Китай, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаперевозчика. "В планах авиакомпании запустить прямые регулярные рейсы в Китай из Екатеринбурга (Пекин, Харбин), а также из других городов РФ", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, завершив процедуру страхового урегулирования в отношении 19 самолетов, "Уральские авиалинии" занимаются восстановлением допусков на ряд международных рейсов, которые ранее временно были переданы другим перевозчикам.

В настоящий момент за рубеж авиакомпания летает в ОАЭ, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Турцию и Армению.

На прошлой неделе на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре "Интерфакса" президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщал, что, как ожидается, в весенние месяцы в расписании полетов из Екатеринбурга появится Китайская Народная Республика, не называя перевозчика. "Это будет иметь огромное значение, потому что это затронет вопросы не только выездного туризма, но и въездного", — отмечал он.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" заметно расширили полетную программу за рубеж после того, как в конце 2023 года завершили процесс страхового урегулирования в отношении 19 Airbus с группой AerCap.

До пандемии коронавируса "Уральские авиалинии" летали из Екатеринбурга и Владивостока в Пекин, из Екатеринбурга, Владивостока и Красноярска в Харбин, а также из Екатеринбурга в китайские Сиань и Ордос.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.

"Белавиа" свяжет Минск с Мурманском

Авиакомпания "Белавиа" с 28 мая начнет выполнять прямой рейс Минск — Мурманск.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, полеты будут осуществляться по вторникам на самолете Embraer 195. Вылет из Минска в 10:00, из Мурманска в 13:45.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале сообщил, что маршрут будет действовать до 17 сентября. Ранее генеральный директор аэропорта "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт") Алексей Сунденбан говорил журналистам, что подтвержден прямой рейс Минск — Мурманск с мая по сентябрь текущего года. В 2023 году данный авиарейс уже выполнялся, и также начиная с мая и до осени. Запуску прямого рейса тогда предшествовала встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Чибиса. В настоящее время регулярные рейсы из Мурманска осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", Red Wings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", "Северный ветер".

/TOURBUS.RU