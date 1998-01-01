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Уникальный гастротур появится в Петербурге

Туристов будут удивлять старинным шоколадом и видами Северной столицы с высоты птичьего полета

Региональная команда, состоящая из шестнадцати петербургских организаций, приступила к разработке гастрономического тура по Санкт-Петербургу. Создание нового туристского продукта ведется в рамках обучения по Всероссийской акселерационной программе «Открытая промышленность», организованного при поддержке Комитета по развитию туризма и Городского туристско-информационного бюро, - рассказали нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

Встреча прошла на территории пивоварни AF Brew, основанной в исторических залах завода «Степан Разин», где зародилась культура петербургского пивоварения. Промышленники, туроператоры и представители городских колледжей собрались, чтобы разработать гастротур для разных целевых аудиторий: сотрудникам компаний – для проведения необычного корпоративного путешествия, туристам – для знакомства с гастрономической столицей, студенческим и школьным группам – в целях профориентации.

Для каждой группы будет необходима собственная программа. Цель – познакомить участников с достижениями пищевой промышленности Петербурга, расширить спектр объектов показа новой туристской географии, увеличить турпоток, в том числе в низкий сезон.

Первую часть нового гастротура предлагается посвятить фабрике шоколада Amazing Cacao, работающей под лозунгом «От боба до плитки». Все сотрудники прошли обучение в Международном институте тестирования какао и шоколада и являются сертифицированными дегустаторами.

Продукция этого предприятия производится исключительно из натуральных ингредиентов, она получила положительные отклики на многих выставках. В частности, в 2018 году петербургский шоколад завоевал серебряные и бронзовые медали в конкурсе-премии International Chocolate Awards.

Маршрут включает в себя знакомство с историей шоколада, географией выращивания какао-бобов, разнообразием какао-напитков, а также мастер-класс по приготовлению горячего шоколада по историческому рецепту 1600-х годов.

Во вторую часть гастротура предлагается включить посещение смотровой площадки, где можно увидеть Санкт Петербург с высоты птичьего полета, а также художественной галереи и ресторана с ужином и дегустацией различных напитков.

Окончательный вариант нового турпродукта региональная команда планирует представить экспертам Агентства стратегических инициатив, которые организуют обучение по программе «Открытая промышленность», в конце марта этого года.

Санкт Петербург с 2022 года входит в список 30 пилотных регионов Всероссийской акселерационной программы, где развивается промышленный туризм.

В прошлом году петербургская стратегия развития промышленного туризма была признана лучшей в России.

/TOURBUS.RU