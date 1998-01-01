Агрегаторы туров: Спрос на Египет вырос на 17%

По данным агрегаторов пакетных туров, на которые сегодня ссылается RTN, спрос на Египет во второй половине зимы стабилизировался, у туроператоров продажи превышают уровень прошлого года на 8-17%. Направление занимает первое-второе место в рейтинге наиболее востребованных у российских туристов, при этом Шарм-эль-Шейх популярнее Хургады.

По информации RTN, аиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о начале новой чартерной программы в Шарм-эль-Шейх, она стартует 14 февраля и продлится до 18 мая 2024 года. Рейсы будут выполняться из Москвы, Самары, Волгограда, Уфы, Казани и Екатеринбурга. Заказчиком выступает туроператор Fun&Sun.

«Люди готовы лететь даже 6-8 часов, несмотря на конкуренцию со стороны других популярных направлений – ОАЭ и Таиланда. При этом аэропорты на юге России временно не работают, туристы вынуждены летать через Москву, на что уходит больше времени.

Прямые рейсы гораздо удобнее. Например, из Волгограда в Шарм-Эль-Шейх лететь всего около 4 часов», – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Иванова.

По ее словам, отели Шарм-эль-Шейха и Хургады востребованы в равной степени. Туристы едут в среднем на 7 ночей, средняя глубина бронирований – 35 дней, но доходит и до 290 дней. Праздничные даты 23 февраля и 8 марта стараются бронировать заранее, за 2-3 месяца. При этом бронируются в основном отели 4-5*.

Агрегаторы подтверждают стабильный интерес к Египту. По данным компании «Слетать.ру», уровень спроса на февраль-март на 17% превышает показатель за тот же период год назад.

«Во второй половине этого зимнего сезона Египет, как и в 2023 году, по популярности у наших клиентов занимает второе место. Доля направления в общем объеме продаж, несмотря на заметное расширение географии зарубежного туризма, снизилась лишь на 2% по сравнению с прошлым годом и составляет 17%. При этом глубина продаж осталась та же – 40 дней», – рассказала руководитель по продвижению Елизавета Тимошенко.

Средний чек в «Слетать.ру» за год вырос на 13% – до 155,8 тыс. рублей на двоих. Большинство путешественников (56%) выбирают отели 5* и all inclusive (79%).

«Уже два года подряд у российских туристов наибольшей популярностью среди египетских курортов пользуется Шарм-эль-Шейх. Его доля в этом году увеличилась с 47% до 50%. Средний чек за год увеличился со 118 тыс. до 149 тыс. рублей на двоих», – сообщил директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Хургада занимает второе место, ее доля составила 38% (в прошлом году – 41%). Средний чек вырос с 96 тыс. до 125 тыс. рублей. На третьем месте Сахль-Хашиш (5%), в 2023 году он занимал четвертую позицию. Теперь на четвертом месте Макади, который годом ранее был бронзовым призером. Замыкает рейтинг популярных курортов Сома-Бей, его доля за год увеличилась вдвое.

«По нашим данным, всего в январе-феврале 2024 года отдыхать на Красное море поедут на 8% больше туристов, чем в аналогичный период 2023», – уточнил эксперт.

По данным Погранслужбы ФСБ, за девять месяцев 2023 года в Египте отдохнули почти 740 тыс. российских туристов.

/TOURBUS.RU