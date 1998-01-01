Статистика: Российский турпоток на Эгейское побережье Турции вырос за год лишь на 8%

В этом году туроператоры прогнозируют рост спроса на курорты Мармарис, Фетхие и Бодрум

Как сообщает АТОР, по данным управления культуры и туризма провинции Мугла на Эгейском побережье Турции, ее курорты (Бодрум, Даламан, Мармарис, Фетхие и др.) в 2023 году совокупно приняли 391 693 туриста из России. Туроператоры на 2024 год прогнозируют рост спроса на этот пляжный регион Турции и предупреждают о возможном дефиците мест в качественных «пятерках».

Турпоток из РФ на курорты Муглы в 2023 году (391 693 туриста) оказался только на 8,1% больше, чем в 2022 году (362 361 турист). Это меньше, чем на курортах Антальи: там объем российского турпотока в 2023 году оказался больше на 14,1%, чем в 2022-м.



При этом спрос на курорты Эгейского побережья (все основные и расположены в провинции Мугла), как и ранее, характеризуется ярко выраженной сезонностью. Сезон на Эгейском море короче, чем на расположенных восточнее и южнее курортах Антальи.

Самыми популярными для отдыха месяцами (исходя из количества прибытий) являются июнь, июль, август и сентябрь. Май и октябрь – крылья сезона, турпоток существенно меньше. Период с ноября по апрель – несезон, прибытия из РФ падают до нескольких сотен туристов.

Доля эгейских курортов Муглы в турпотоке из России в Турцию в целом составляет 6,2%. Тем не менее, отмечают эксперты АТОР, следует учесть, что «общая» статистика въезда россиян в Турцию в 2022-23 годах в значительной мере искажена огромным количеством транзитных поездок через Стамбул в третьи страны.

Если считать только пляжный отдых в Турции, то в 2023 году на курортах Эгейского побережья Турции в Мугле отдохнули немногим более 10% всех российских туристов-«пляжников», а на курортах провинции Анталья – чуть менее 90%.

Статистика продаж туроператоров (у которых почти все продажи Турции приходятся именно на пляжный туризм, доля Стамбула крайне невелика) демонстрирует немного бóльшую долю эгейских курортов в продажах.

Так, у Coral Travel на курорты Эгейского побережья пришлось 12% от всех продаж Турции, у Fun&Sun – 5%, у Pegas Touristik – 15% (в т.ч. на Бодрум 5% и на туры с прилетом в Даламан – 10%).

У Anex доля Эгейского побережья составила в 2023 году 16%, а у «Интуриста» и все 20% от общих продаж Турции.

Что касается динамики продаж курортов Эгейского побережья у туроператоров в 2023 году по сравнению с 2022 годом, она различается в зависимости от маркетингового фокуса компании.

У компаний, которые взяли больше блочных мест в Бодрум и Даламан на рейсах Тurkish Airlines, Azur Air и Red Wings, годовой прирост мог составлять 150% (например, у PegasTouristik). У других туроператоров, которые не наращивали блоки мест столь существенно, также была плюсовая динамика, но менее выраженная.

В 2023 году средний чек пляжного тура с перелетом на курорты Эгейского побережья Турции у российских туроператоров варьировался от 83 325 до 125 000 рублей на человека, в среднем за 8 ночей.

В 2024 году туроператоры прогнозируют дальнейший рост спроса на курорты Эгейского побережья Турции в провинции Мугла, прежде всего на Мармарис, Фетхие/Олюдениз, Бодрум.

Полетные программы на Эгейское побережье Турции еще в стадии формирования.

Известно, что Anex полетит в Даламан из 7 городов России (Екатеринбург, Казань, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи и Тюмень), а в Бодрум из 8 городов (Екатеринбург, Казань, Москва, Минеральные Воды, Самара, Санкт-Петербург, Уфа и Челябинск).

Pegas Touristik полетит в Даламан пока из 4 городов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань), а в Бодрум из 3 (Казань, Москва, Санкт-Петербург).

У «Интуриста» заявлены вылеты в Бодрум из 5 городов, а в Даламан – из 8 городов России.

/TOURBUS.RU