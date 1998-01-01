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China Eastern Airlines открыла авиасообщение между Москвой и Шэньяном/ Georgian Airways со 2 апреля будет выполнять рейсы между Батуми и Москвой/ Finnair отменит из-за забастовки около 550 рейсов

China Eastern Airlines открыла авиасообщение между Москвой и Шэньяном

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines открыла прямое авиасообщение между Москвой и китайским городом Шэньян. Церемония открытия рейса состоялась на проходящей в Шэньяне конференции по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает ТАСС.

Соглашение о запуске рейсов было подписано на открытии ярмарки-фестиваля «Сделано в России» в Шэньяне.

По информации генконсульства РФ в Шэньяне, это единственный прямой рейс между китайским мегаполисом и Россией.

Шэньян - административный центр и крупнейший город провинции Ляонин, сельскохозяйственной и промышленной базы на северо-востоке Китая. Входит в пятерку самых крупных китайских городов.

Georgian Airways со 2 апреля будет выполнять рейсы между Батуми и Москвой

Грузинская авиакомпания Georgian Airways со 2 апреля будет выполнять прямые авиарейсы между Батуми и Москвой, сообщается в понедельник на сайте авиакомпании.

Отмечается, что стоимость авиабилета составит $300, рейсы будут выполняться три раза в неделю в аэропорт "Внуково".

Президент России Владимир Путин с 15 мая 2023 года отменил визовый режим для Грузии и снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые авиарейсы в страну.

Finnair отменит из-за забастовки около 550 рейсов

Финская авиакомпания Finnair планирует отменить около 550 рейсов в четверг и пятницу в связи с политической забастовкой в стране, говорится в пресс-релизе перевозчика.

Объявленная рядом профсоюзов забастовка против финского правительства окажет серьезное воздействие как на деятельность аэропорта Хельсинки, так и на полеты самолетов Finnair, отмечает компания.

Finnair обычно совершает порядка 280 рейсов в сутки, большинство из них будут отменены. Небольшое число рейсов в период забастовки компания планирует оставить.

Перевозчик начнет менять маршруты во вторник, задействуя также рейсы других авиакомпаний.

Клиентам, которые не смогут изменить сроки поездки, будет предложено возмещение стоимости неиспользованного билета.

Центральное объединение профсоюзов Финляндии (SAK) протестует против реформирования рынка труда и сокращения социальных выплат правительством.

/TOURBUS.RU