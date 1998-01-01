Туроператоры: Необходимо продлить льготы по выплатам в гарантийный фонд

В противном случае ведущие туроператоры будут вынуждены изымать из оборота сотни миллионов рублей

Из-за отмены льготы на выплаты в фонды персональный ответственности (ФПО) с 1 января 2024 года крупные выездные туроператоры уже сейчас вынуждены будут изымать из оборота многомиллионные суммы, чтобы иметь возможность в срок до 15 апреля оплатить первую часть взноса. При этом выездной туризм пока не достиг допандемийного уровня.

На стратегической сессии по выездному туризму Российского союза туриндустрии туроператоры предложили продлить льготу, которая применялась последние четыре года, - сообщает сегодня РСТ,

«Общая цена турпродукта за 9 месяцев 2023 года составила 191 млрд рублей. В 2019 и 2022 годах эти показатели составляли соответственно 116 и 140 млрд рублей. Но это увеличение обеспечено, прежде всего, ростом стоимости продукта. Число туристов пока далеко от допандемийного уровня», – сообщил директор Ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко.

Он добавил, что среди членов ассоциации 10 компаний с крупнейшими оборотами делают почти 90% всего объема выездного организованного туризма.

«В связи с тем, что правительство не продлило ранее действовавшие льготы по выплатам туроператоров в персональные фонды, им придется изымать из оборота сотни миллионов рублей.

В целом эта сумма составит 1,5 млрд рублей, которые могли бы работать на развитие турбизнеса в стране», – пояснил г-н Осауленко.

Руководитель комитета РСТ по выездному туризму, заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко также полагает, что, если сейчас не продлить меры господдержки, которые действовали в туротрасли на протяжении последних четырех лет, это нанесет сильный удар по наиболее эффективным туроператорам.

«Если общая цена реализованного турпродукта за предыдущий год составила 191 млрд рублей, то можете себе представить, какую сумму из оборота нам всем придется заморозить в ФПО. Более того, отмена льгот для туроператоров приведет к тому, что эти выпадающие суммы они будут вынуждены заложить в себестоимость турпродукта. Этого очень бы не хотелось, так как средняя стоимость туров и так уже выросла примерно на 25%», – сказал г-н Сирченко.

При этом, по его словам, выезд за рубеж пока далек от допандемийных показателей. Туроператоры в 2023 году отправили за рубеж более 8 млн организованных туристов, что существенно меньше показателя 2019 года.

«Падение есть по многим рынкам, в том числе ведущим. Например, по Турции – здесь число российских туристов снизилось на 22%. В Китае из-за отсутствия чартерных программ побывало на 74% меньше россиян.

Есть растущие направления, но они не массовые. Есть новые, как, например, Мьянма, Иран, но это мало что дает, потому что раскрутить их с нуля операторам сложно», – подчеркнул Александр Сирченко.

«Турпомощь» два года назад предложила установить нижний и верхний пределы в наполнении фондов персональной ответственности. По словам Александра Осауленко, ныне требуемый уровень в 7%, как показал опыт, не всегда обеспечивает необходимое количество средств для защиты интересов туристов, поэтому необходим минимальный предел ФПО. С другой стороны, 7% – это миллионы и даже миллиарды рублей. И эти деньги, скапливаясь в ФПО, изымаются из оборота, поэтому нужно зафиксировать максимальный размер фонда. Этот вопрос вошел в дорожную карту Минэкономразвития по трансформации делового климата в турбизнесе.

Предполагалось, что он будет рассматриваться в начале нынешнего года. Однако, согласно недавно утвержденному правительством варианту этого документа, рассмотрение темы ФПО запланировано на конец года и, соответственно, на принятие самого закона можно рассчитывать уже только в середине 2025 года.

Поэтому турбизнес на встрече министром Максимом Решетниковым 14 декабря 2023 выступил с предложением начать подготовку законопроекта в январе 2024 года. Это предложение было поддержано министром.

/TOURBUS.RU