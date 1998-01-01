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Правительство отметило десять главных проектов в развитии отечественного туризма

Среди награжденных Государственной премией в области туризма за 2023 год — руководители компании "КонкордБизнесСервис" и Издательского дома «Турбизнес»

Как сообщает официальный сайт Правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении Государственных премий в области туризма.

«Наградой отмечены более 30 человек, усилиями которых были реализованы 10 инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма.

Победители определены по результатам отбора, которым занимался специальный межведомственный совет. При отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства», - отмечается на сайте.

Среди отмеченных главной отечественной наградой в области туризма:

Проект "Лыжи мечты - горы равных возможностей" для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 16 лет.

Семейный музей-этнопарк "Деревня Тыгыдым", где создают копии старинных построек, действует музейная экспозиция, проводятся мастер-классы по лепке из глины, ситцевой росписи, шерстобитью и валянию.

Проект Российского государственного университета туризма и сервиса по дополнительному образованию для кадрового обеспечения отрасли.

Конкурс профессионального мастерства "Иркутское гостеприимство".

Разработчики стандартов повышения безопасности туристической деятельности в Арктической зоне России.

Руководители туроператора "Алеан" за комплексный проект компании по формированию, развитию, продвижению и реализации российского внутреннего туристского продукта.

Проект онлайн-приложения "Grandrus Offer Market".

Проект "Путешествуем по России с Полиглотом".

Проект "Алгоритм формирования базовых региональных туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма".

Особенно приятно, что высокой наградой на этот раз отмечена и деятельность наших коллег из компании "КонкордБизнесСервис" и нашего Издательского дома по развитию и продвижению делового туризма в регионах страны.

За проект "МIСЕ-карта России: разработка и реализация программы продвижения регионов России для делового туризма" почетные награды будут вручены Наталье Евневич, директору ООО "КонкордБизнесСервис", Андрею Евневичу, директору по развитию ООО "КонкордБизнесСервис", Андрею Козяру, генеральному директору АНО "Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий" и Ивану Калашникову, генеральному директору ООО "Издательский дом "Турбизнес".





ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ КОЛЛЕГ, ПАРТНЕРОВ И ДРУЗЕЙ С ЗАСЛУЖЕННОЙ И ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ!

/TOURBUS.RU