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29 января
Россияне назвали туристические направления своей мечты
На вершине списка — Петербург, Сочи, Лондон и Рим
Cервис «Яндекс Путешествия» провел опрос среди жителей разных регионов страны и выяснил, какие планы по путешествиями строят россияне в 2024 году.
Как показал опрос, 58% респондентов больше всего в этом году хотят отправиться на море, а 23% с удовольствием бы посетили новые города. Еще около 15% мечтают о горах, а 2% — о путешествии в джунгли и тропические леса.
При этом больше половины (53%) планируют в этом году открыть для себя новые направления, в то время, как 46% опрошенных собираются поехать туда, где уже были.
Что касается географических предпочтений, то 59% россиян хотели бы попутешествовать в пределах страны. Самым популярным направлением, куда респонденты больше всего хотели бы отправиться, оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область — сюда хочет поехать 41% россиян.
Далее следует Краснодарский край (39%) и только потом Москва (26%). В топ самых востребованных для путешествий регионов вошли республика Карелия (20%), Калининградская область (18%), Алтайский край (18%) и республика Дагестан (14%).
Также россияне с удовольствием отправились бы в республику Алтай (11%), Татарстан (11%) и Ставропольский край (8%). Для тех 41%, кто мечтает о загранице, самыми популярными направлениями стала Европа, страны ближнего зарубежья и Азия.
Странами мечты в Европе оказались Испания, Италия, Греция, Германия и Австрия. Из близлежащих стран россияне больше всего мечтают посетить в 2024 году Абхазию и Армению, а в Азии — Таиланд, Китай и Вьетнам.
Самыми популярными городами мечты в этом году при этом стали Лондон, Рим, Берлин и Вена. Помимо этого россияне часто называли Стамбул, Сеул, Прагу и Тбилиси.
Для большинства (56%) россиян путешествия зависят от их финансовых возможностей, для 13% — от наличия свободного для поездок времени. Каждый десятый отталкивается от семейных обстоятельств, а 9% отправляются в поездку по принципу «захотел — поехал».
При этом 54% россиян намерены в этом году попутешествовать раз или два, еще 7% наметили себе от трех до пяти поездок. Еще четверть признались, что не строят планов и будут действовать по ситуации.
42% планируют потратить на путешествия в этом году от 100 000 до 200 000 рублей. Почти треть будут стараться уложиться в сумму от 30 000 до 50 000 рублей. 10% респондентов готовы выделить от 200 000 до 500 000 рублей, а 8% ограничивают свой бюджет суммой менее 30 000 рублей. 5% еще не определились с суммой расходов, тогда как 2% планируют траты свыше 500 000 рублей.
Репрезентативный опрос проведен в январе 2024 года среди 1277 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.
/TOURBUS.RU
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