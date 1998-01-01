|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
29 января
Поправки в турецкий Закон о туризме отразятся и на российском туррынке
Среди вероятных поправок - изменения в правила предоставления трансфера туристам и работу гидов
Как сообщает АТОР, министерство культуры и туризма Турции собирается внести в парламент законопроект с поправками в существующий с 1972 года закон №1618, регламентирующий создание и деятельность туристических агентств и их ассоциаций в Турции.
Одна из поправок предполагает изменения в правила предоставления трансфера туристам, другая - новшества в отношения деятельности гидов.
В Турции, как и в России тоже есть свой «закон о туризме» – №1618 от 28.09.1972 года. Касается он именно и исключительно организованного туристического бизнеса. О том, что закон, принятый более полувека назад, нуждается в адаптации к существующим реалиям (например, в части онлайн-продаж), на турецком туррынке говорят давно. Однако министерство культуры и туризма Турции планирует внести в парламент законопроект с поправками к нему.
Так, в законопроекте, готовящемся в министерстве культуры и туризма Турции, присутствуют новые определения сферы деятельности турагентств. Если законопроект проведут через парламент, могут поменять для российских туристов ситуацию с индивидуальными трансферами в Турции.
Дело в том, что согласно тексту законопроекта, которые приводятся в турецких СМИ, турагентство не сможет оказывать никому услуги перевозки и транспортные услуги – то есть и трансферы, коллективные или индивидуальные. Есть только два исключения – такие услуги оказывать можно, если трансфер идет в составе турпакета, или же если это экскурсионная деятельность.
Если предлагаемые министерством культуры и туризма поправки по трансферам примут, это приведет к нескольким последствиям, - отмечают эксперты АТОР.
Во-первых, с рынка уйдут мелкие компании, которые занимались только трансферами аэропорт – отель – аэропорт. Таких компаний – сотни.
Во-вторых, в турецком налогообложении разные налоги для разных составляющих турпакета. Например, DMC (принимающая компания, крупное турагентство) продает транспортные услуги с налогом 20%, а размещение в отелях – с налогом 8%, и отчетность по каждой из услуг идет всегда отдельно, а не «в целом за турпакет».
Встает вопрос, как будет изменены бизнес-процессы турецких DMC. Ведь они по факту не туроператоры, и не продают турпакеты, а значит, формально не могут и предлагать отдельные трансферы.
Но с крупными DMC все проще – их транспортную деятельность, считают опрошенные нами эксперты, в любом случае «оформят» как-то так, чтобы считалось, что это «услуга туроператора».
А множество средних DMC в Турции, которые сейчас активно занимаются в том числе и трансферной деятельностью, тоже пойдут к туроператорам и заключат с ними контракты, чтобы возить любых туристов на трансферах «в рамках турпакета».
При этом российские (и любые иностранные) туристы не смогут больше заказать себе у любой понравившейся компании индивидуальный трансфер от аэропорта в отель и обратно.
Придется либо заранее бронировать индивидуальный трансфер через российского туроператора при покупке пакетного тура, либо пользоваться такси (стоимость которого в аэропорту Антальи не из низких). К
Согласно законопроекту, который готовится в министерстве культуры и туризма, гидов тоже могут ждать изменения. Во-первых, из отраслевого закона с новыми поправками уберут положения об обязательности гидов в транспортных средствах, перевозящих туристов.
Обязательными гиды станут только в музеях и на археологических объектах (то есть и отельные гиды, помимо автобусных, станут необязательными для турфирм Турции).
Наконец, из отраслевого закона 1618 планируют убрать требование о знании туристическим гидом иностранных языков, и это уже вызвало критику со стороны Ассоциации туристических гидов (TUREB).
Пока что, отмечают эксперты АТОР, официально финальный текст законопроекта не публиковался.
Но министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой в последнем интервью турецким СМИ подтвердил, что законопроект с изменениями, о которых шла речь выше, действительно готовится и будет «в ближайшее время внесен в парламент».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72