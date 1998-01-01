АТОР: Сеть Azimut, отель «Метрополь» и курорт Шерегеш остаются у прежнего владельца

Как сообщает сегодня АТОР, в ряде СМИ на этой неделе публиковалась информация о том, что все отельные активы бизнесмена Александра Клячина (на фото), в том числе объекты одной из самых больших гостиничных сетей России – AZIMUT, в результате судебного процесса «сменили собственника» и «стали государственными».

Так, в публикации ТАСС от 25 января приводилась информация о том, что «юридические лица крупнейшей российской гостиничной сети «Азимут», пятизвездочного отеля «Метрополь» у Московского Кремля и проекта туристического кластера на курорте «Шерегеш» перешли в управление дочерней компании Росимущества».

Однако в той же публикации ТАСС оговаривалось, со ссылкой на одну из сторон судебного процесса, что «по решению суда объекты гостиничного бизнеса, принадлежащие Александру Клячину, остаются у бизнесмена».

Позднее ряд российских СМИ, в том числе профильных, своеобразно истолковали публикацию ТАСС, прийдя к выводу о «смене собственника» отелей, которые «остались только под временным оперативным управлением» структур Александр Клячина. В связи с этим даже развернулась целая экспертная дискуссия о том, что же может решить делать с гостиничным бизнесом «новый собственник» (т.е. государство).

АТОР вечером 25 января получил комментарий у представителя Александра Клячина по поводу публикаций в СМИ о «передаче отелей новому собственнику – государству». Из него следует, что выводы об «огосударствлении» сети отелей и санаториев AZIMUT, отеля «Метрополь» и других отельных активов г-на Клячина делать рано. Приводим комментарий дословно:

«В ряде средств массовой информации появились публикации о передаче в управление «Росимуществу» гостиничных активов, принадлежащих Александру Клячину. В частности, речь идет о сети Azimut Hotels, Корпорации развития курортной зоны Шерегеш, МКАО Охотный ряд (гостиница Метрополь и др.). Данная информация не соответствует действительности. По решению суда все вышеперечисленные активы остаются у Александра Клячина и продолжают функционировать под управлением структур, принадлежащих бизнесмену. С 21 января 2024 идет процесс перерегистрации этих активов в собственность Клячина», – пояснил представитель г-на Клячина.

Как отмечают в АТОР, иными словами, собственник у отелей не поменялся. О «новом собственнике – государстве» говорить пока что нельзя. То, что старые юрлица отельного бизнеса перешли «под управление» дочернего предприятия Росимущества, не означает «перехода прав собственности» на сами отели, говорят представители г-на Клячина.

Все отели и санатории сети AZIMUT, как подтвердили в компании, продолжают функционировать в обычном режиме. Сейчас сеть располагает 29 городскими и 10 загородными отелями под брендом AZIMUT, 7 санаториями под брендом «AZIMUT Здоровье», отелем «Метрополь» в Москве и отелем Metropol Grand Hotel в Геленджике.

/TOURBUS.RU

Фото: forbes.ru