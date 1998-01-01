Новости

Alias Group построит в Геленджике пансионат 5* на более чем тысячу номеров

Стоимость нового проекта - более 22 млрд рублей

Девелопер "Неометрия" (Краснодар, основной актив инвестиционного холдинга Alias Group) планирует построить в Геленджике пятизвездочный пансионат, инвестировав в проект более 22 млрд рублей, сообщили пресс-служба девелопера и «Интерфакс».

Строительство объекта стартует в 2025 году и продлится 4 года. Пансионат расположится в туристическом районе города на площади 16 гектаров и будет состоять из корпусов различной этажности, а также отдельно стоящих коттеджей.

Емкость номерного фонда — более 1 тыс. номеров различных категорий вместимостью свыше 1,7 тыс. гостей одновременно. На территории пансионата предусмотрен комплекс бассейнов, спортивные и детские площадки, теннисные корты, сеть прогулочных дорожек, обустроенные зоны отдыха.

Как отметила гендиректор "Неометрии" Марина Черненко, процитированная в сообщении, реализация проекта даст сильный стимул развитию курортной инфраструктуры региона.

"Неометрия" работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт- до премиум-сегмента. За это время компания ввела в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, в стадии реализации находятся проекты на 1,5 млн кв. м.

Также девелопер строит гостиничные комплексы, участвует в инфраструктурных проектах и муниципальных градостроительных программах на юге России.

Как сообщалось ранее, в рамках ПМЭФ-2023 Alias Group заключила договор со Сбербанком о выделении на проекты холдинга 90 млрд рублей, 80 млрд из которых будут направлены на развитие девелопмента.

Alias Group — инвестиционный холдинг, объединяющий активы в нескольких секторах экономики.

Согласно информации на его сайте, бюджет портфеля проектов составляет 100 млрд рублей, в том числе находящихся в разработке — 70 млрд рублей. Основателем холдинга является Борис Юнанов, - сообщает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU

