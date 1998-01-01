|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
26 января
Alias Group построит в Геленджике пансионат 5* на более чем тысячу номеров
Стоимость нового проекта - более 22 млрд рублей
Девелопер "Неометрия" (Краснодар, основной актив инвестиционного холдинга Alias Group) планирует построить в Геленджике пятизвездочный пансионат, инвестировав в проект более 22 млрд рублей, сообщили пресс-служба девелопера и «Интерфакс».
Строительство объекта стартует в 2025 году и продлится 4 года. Пансионат расположится в туристическом районе города на площади 16 гектаров и будет состоять из корпусов различной этажности, а также отдельно стоящих коттеджей.
Емкость номерного фонда — более 1 тыс. номеров различных категорий вместимостью свыше 1,7 тыс. гостей одновременно. На территории пансионата предусмотрен комплекс бассейнов, спортивные и детские площадки, теннисные корты, сеть прогулочных дорожек, обустроенные зоны отдыха.
Как отметила гендиректор "Неометрии" Марина Черненко, процитированная в сообщении, реализация проекта даст сильный стимул развитию курортной инфраструктуры региона.
"Неометрия" работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт- до премиум-сегмента. За это время компания ввела в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, в стадии реализации находятся проекты на 1,5 млн кв. м.
Также девелопер строит гостиничные комплексы, участвует в инфраструктурных проектах и муниципальных градостроительных программах на юге России.
Как сообщалось ранее, в рамках ПМЭФ-2023 Alias Group заключила договор со Сбербанком о выделении на проекты холдинга 90 млрд рублей, 80 млрд из которых будут направлены на развитие девелопмента.
Alias Group — инвестиционный холдинг, объединяющий активы в нескольких секторах экономики.
Согласно информации на его сайте, бюджет портфеля проектов составляет 100 млрд рублей, в том числе находящихся в разработке — 70 млрд рублей. Основателем холдинга является Борис Юнанов, - сообщает «Интерфакс».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72