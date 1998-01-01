Глубина бронирования петербурских отелей выросла на 22%

Участники гостиничного рынка Северной столицы обсудили операционные показатели отелей за прошедший год и поделились планами на будущее

Отельеры Санкт Петербурга и Ленинградской области собрались на ежегодном деловом завтраке – одном из ключевых мероприятий гостиничного рынка города. Событие посетили более 250 директоров, собственников и руководителей отделов продаж отелей, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной стоицы.

Модератором встречи выступил руководитель и основатель компании по аналитике гостиничного бизнеса Сергей Данильченко. Участники делового завтрака обсудили итоги 2023 года на отельном рынке Северной столицы, рассмотрели операционные показатели гостиниц за прошедший год и поделились планами.

«Санкт Петербург – динамично развивающийся мегаполис. За прошлый год нас посетили 9,4 млн гостей, при этом доля возвратных поездок увеличилась за три года с 20 до 48%. Путешественники приезжают в город на Неве за культурно-познавательной и событийной программами, гастрономическими впечатлениями, для участия в деловых мероприятиях, которых становится все больше, и многим другим. С каждым годом мы отмечаем увеличение числа туристов с детьми, и начало 2024 года также продолжило спрос на посещение города семейными путешественниками.

86% наших гостей оценили уровень гостеприимства в Северной столице как «высокий» и «очень высокий». Все эти показатели достигнуты совместными усилиями всей сферы туризма и гостеприимства Петербурга. Желаю каждому впечатляющих результатов и новых гостей, которые будут возвращаться снова и снова», – обратился к участникам мероприятия председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Лидеры в области гостиничной отрасли сошлись во мнении, что спрос на средства размещения в Северной столице увеличился по сравнению с прошлыми годами. На это влияют событийные мероприятия города, количество предложений от туроператоров, прибавление новых точек притяжения, в том числе в рамках проекта «Новая туристская география», помогающего гостям открыть для себя Петербург с разных сторон.

Представители популярных российских сервисов онлайн-бронирования, а также аналитических компаний на деловом завтраке поделились, что путешественники стали заблаговременно бронировать номера в гостиницах.

Большое влияние на рост въездного потока оказывает имидж города и продвижение его туристского потенциала. Заместитель генерального директора Городского туристско-информационного центра Юлия Бондарева и представитель Конгрессно-выставочного бюро Санкт Петербурга Ольга Привалова ознакомили собравшихся с планами на 2024 по реализации информационной кампании «Добро пожаловать в Санкт Петербург!». Ее проводит Комитет по развитию туризма совместно с подведомственными организациями и представителями индустрии гостеприимства. Кампания включает презентации туристских возможностей города, участие в профильных выставках, ознакомительные туры для региональных и зарубежных журналистов и представителей сферы туризма, размещение информации на транспорте и цифровых носителях и так далее.

Во время деловой беседы отельерам города напомнили о начале действия Закона «О введении на территории Санкт Петербурга курортного сбора». С 1 апреля с совершеннолетних гостей города, планирующих проживать в объектах размещения более 24 часов, будет взиматься плата в размере 100 рублей в сутки. От уплаты сбора освобождается 21 льготная категория.

Сейчас городом разрабатывается государственная автоматизированная информационная система «Курортный сбор Санкт Петербурга», которую петербургские отельеры, зарегистрировавшиеся в реестре операторов курортного сбора, смогут опробовать в действии в феврале.

Отметим, что, по данным «Турбарометра Санкт Петербурга», в Северной столице насчитывается более 1200 классифицированных средств размещения. Загрузка отелей города за 2023 год увеличилась с 64% до 66%.

/TOURBUS.RU

Фото: отель WAWELBERG 5*, Комитет по развитию туризма CПб