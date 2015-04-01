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26 января
Туроператоры: Спрос на туры в Латинскую Америку активизировался
Однако дальнейший рост спроса останавливает высокая стоимость авиаперелета
Продажи туров в страны Латинской Америки, в большинство из которых россияне могут въезжать без визы, в прошлом году выросли, хотя и не на много. Как отмечают туроператоры, сильное увеличение турпотока по этим направлениям практически невозможно из-за высокой стоимости туров, значительная часть которой приходится на авиабилеты, - сообщает РСТ.
Так, в компании Tour Express заметили повышение активности туристов – объемы продаж немного выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Наилучшую динамику продемонстрировали Бразилия и Аргентина, также подросли продажи Коста-Рики и Гватемалы.
«Эти страны посещали на Новый год и уже неплохо бронируют на майские праздники, набираем две группы. Одна поедет по маршруту Бразилия – Аргентина – Парагвай – Уругвай, вторая Панама – Гватемала – Гондурас – Сальвадор – Коста-Рика – Никарагуа. Стараемся набирать небольшие группы, так туристам комфортнее», – сообщил генеральный директор Андрей Крапивной.
В компании ICS Travel Group спрос на Латинскую Америку растет с начала года, по объемам на первом месте Куба, на втором – Мексика. По-прежнему пользуется популярностью Бразилия: прежде всего, туры на Новый год и карнавал в феврале, комбинированные Бразилия – Аргентина и экскурсионные маршруты в Венесуэлу. Среди наиболее востребованных эксперт назвала маршруты Бразилия – Аргентина, Бразилия – Аргентина – Чили, Бразилия – Аргентина – Уругвай, Венесуэла – Боливия – Доминикана.
«Через Кубу намного удобнее и дешевле добираться в другие страны Латинской Америки, к примеру, в Мексику. Из Гаваны есть ежедневные рейсы в Канкун, а также в Мериду и Мехико, что удобно для желающих совершить экскурсионный тур», – говорит директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова.
Директор по туризму компании «Карибский клуб» Лада Попело упомянула, что в прошлом году больше бронировали комбинированные туры, к примеру, на Кубу в сочетании с Мексикой или Перу.
«Россияне охотно пользуются возможностями прямых рейсов «Аэрофлота» и «России» из Москвы в Гавану. Из кубинской столицы есть прямые перелеты в Лиму, столицу Перу, и на Багамские острова – в Нассау», – сказала она.
Традиционно у оператора больше всего востребованы экскурсионные поездки в Бразилию и Аргентину, иногда Рио-де-Жанейро сочетают с пляжным отдыхом. Активно бронируют экскурсионные туры на Кубе, также вместе с отдыхом на островах или в Варадеро.
«По итогам прошедшего года прирост не сильный, но он есть, и это радует. Сейчас глубина продаж – до ноября. В то же время предпосылок к дальнейшему росту я не вижу из-за достаточно высоких цен», – уточнила г-жа Попело.
Андрей Крапивной рассказал, что на сегодня самый доступный по стоимости перелет предлагают Ethiopian Airlines: стоимость билетов стартует от 150 тыс. рублей, самолет приземляется в аэропорту бразильского мегаполиса Сан-Паулу. На Emirates или Turkish Airlines билеты обойдутся порядка 200 тыс. рублей, даже если брать заранее. Из Сан-Паулу туристы летят на внутренних рейсах – в Рио-де-Жанейро билет стоит $70-90, в Сантьяго-де-Чили или Лиму – $450-500.
«В наших групповых турах приблизительно половина стоимости приходится на перелеты. Подорожало и наземное обслуживание», – добавил эксперт.
/TOURBUS.RU
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