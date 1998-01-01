Турпоток из России в эмират Рас-эль-Хайма вырос на 80%

Всего эмират принял за год 1,2 млн туристов, из них почти 200 тыс. россиян

Эмират Рас-эль-Хайма в 2023 году принял 1,22 млн иностранных туристов, что на 8% больше, чем годом ранее. Турпоток из России вырос на 80,8%, сообщили в пресс-службе Департамента по развитию туризма Рас-эль-Хаймы.

Как сообщает RTN, ранее в ведомстве, в 2022 году российский турпоток составил 107 тыс. человек, а значит в 2023 он вырос до 193,5 тыс. Россия стала рынком-поставщиком туристов номер 1. В первую пятерку ключевых рынков для Рас-эль-Хаймы также вошли Казахстан, Великобритания, Германия и Индия.

Бурный рост туризма в департаменте объясняют несколькими факторами. Это расширение авиасообщения, развитие туристической инфраструктуры, проведение крупных мировых событий, а также получение сертификата EarthCheck Silver в области устойчивого туризма, который был впервые вручен на Ближнем Востоке.

Расширение авиасообщения играет большую роль в привлечении туристов. С 1 ноября 2023 года стартовал новый ежедневный рейс в эмират авиакомпании Qatar Airways из международного аэропорта Хамад в Дохе, в котором пассажиры могут совершать стыковочные рейсы по 160 направлениям.

Существенно увеличил поток туристов в Рас-эль-Хайму и прямой рейс IndiGo из индийского Хайдарабада, сообщили в департаменте.

На данный момент Индия – один из ключевых рынков для Рас-эль-Хаймы, особенно в сфере свадебного и корпоративного туризма. В 2023 году в эмирате был отмечен рост дохода от MICE-мероприятий на 23%, от проведения свадеб на 103%.

Кроме того, в первом полугодии порт Рас-эль-Хаймы принял четыре круизных лайнера, в 2024 году ожидается прибытие еще 14. В эмирате планируют увеличить число заходов пассажирских кораблей до 20 к 2026 году и до 50 к 2031 году.

Росту турпотока способствует и открытие новых отелей. В дополнение к этому уровень загруженности гостиниц вырос до 74%, что на 12% превышает показатель предыдущего года.

Рас-эль-Хайма успешно укрепляет статус привлекательного туристического направления благодаря расширению гостиничной сети. В 2023 году в эмирате было объявлено о нескольких новых проектах в этой сфере. В ближайшее время появятся отели Nobu, Le Méridien, W Hotels, JW Marriott, Hilton на острове АльМарджан, а также Nikki Beach в районе Мина Аль Араб.

Общее количество номеров в этих отелях превысит 1800.

Anantara Mina Al Arab Resort, состоящий из 174 номеров, открылся 2 января 2024 года. На курорте расположены водные виллы с частными пляжами. Кроме того, после реконструкции вновь открылся Waldorf Astoria Ras Al Khaimah, включающий 203 номера, в том числе 54 люкса.

Также в ближайшее время в Рас-эль-Хайме ожидается открытие ряда отелей: Westin Resort, Sofitel Al Hamra Beach Resort, Rove Al Marjan Island, Rotana Mangrove и Saij, A Mantis Collection Mountain Lodge.

Рас-эль-Хайма продолжает укреплять свои позиции в качестве международной площадки для общественных, деловых и корпоративных мероприятий. В эмирате прошли масштабные соревнования, включая чемпионат мира по мини-футболу (WMF) 2023, чемпионат мира по гольфу DP World, полумарафон RAK Half Marathon, Global CitizenForum, Арабский авиационный саммит, Конференцию по планированию экзотических свадеб (EWPC).

Новогодний фейерверк в 2024 году попал в книгу рекордов Гиннесса сразу в двух номинациях и привлек более 65 тысяч зрителей.

/TOURBUS.RU