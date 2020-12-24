Куба в этом году рассчитывает на рост российского турпотока в 35%

Куба в прошлом году приняла 185 тыс. российских туристов, в 2024 году в стране рассчитывают на рост турпотока на 35%, сообщил посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья (на фото).

"В 2023 году нашу страну посетили 185 тыс. туристов из России. Если бы было больше рейсов, то и туристов было бы больше. Мы надеемся, что в текущем году эта цифра достигнет 250 тыс. человек, но потенциал, конечно, намного больше", — сказал он в ходе круглого стола, посвященного устойчивому туризму в Латинской Америке, - сообщает «Интерфакс».

Как отметил дипломат, когда он летел последний раз из Москвы на остров, не было ни одного свободного места, все были заняты российскими туристами. Это, по его словам, говорит о большой популярность Кубы у российских туристов.

"У нас хорошо развита гостиничная инфраструктура. В настоящее время номерной фонд насчитывает 82,5 тыс. в 478 отелях. 75% номеров находятся в гостиницах 4-5*", — рассказал г-н Пенья.

По его словам, Куба сейчас активно работает над улучшением качества предоставляемы услуг и соотношения "цена/качество".

"У нас работает платежная система "Мир", и это очень важный момент для российских туристов", — сказал он.

Кроме того, сказал посол, страна планирует привлекать инвесторов из РФ, которые вкладывали бы средства в развитие туризма на Кубе для россиян.

Как отмечают эксперты АТОР, увеличение российского турпотока на Кубу обусловлено активностью туроператоров, и в первую очередь, компании Pegas Touristik, которая совместно с авиакомпанией Nordwind реализует полетные программы из Москвы на популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко. Блоки мест на этих рейсах также берут туроператоры Anex и «Интурист». Так, в 2023 году на рейсах Nordwind на Кубу прибыли 156 тысяч туристов из России (то есть 84% всех туристов из РФ).

«Рейсы Nordwind имеют отличную заполняемость, в среднем превышающую 92% вместимости самолета», – сообщили в Минтуризма Кубы.

В Pegas Touristik также сообщили, что полетная программа на Кубу на рейсах Nordwind с вылетом из Москвы продлена на летний сезон 2024 года.

Туры уже доступны к бронированию на сайте, в том числе на майские праздники. В Варадеро в летние месяцы запланировано четыре рейса в неделю, на Кайо-Коко – три рейса в неделю.

Вместе с тем, как отметила в беседе с нашим порталом ранее г-жа Кристина Леон Изнага , «Россиянам не стоит ограничиваться Гаваной, Варадеро, Кайо-Гильермо или Кайо-Коко – у них сейчас есть возможность активно путешествовать по всей Кубе, открывая для себя новые места, в том числе объекты ЮНЕСКО – города Тринидад и Сьенфуэгос, национальный парк Виньялес и многие другие».

/TOURBUS.RU

Фото: interaffairs.ru