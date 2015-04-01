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TravelLine: Число новогодних онлайн-бронирований российских отелей выросло на 18%

В лидерах роста — Камчатка, Осетия, Коми, Оренбуржье

Число онлайн-бронирований номеров в российских отелях в период с 30 декабря по 8 января выросло на 17,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные РСТ и онлайн-платформы TravelLine.

"Рост на эти даты отмечается практически по всем внутренним направлениям. Из 77 регионов, по которым достаточно статистики для анализа, порядка 20 показали прирост бронирований минимум на 10-20%.

Это Алтайский край, Астраханская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Тамбовская, Тюменская, Хабаровская области, а также Приморский край, Башкортостан, Карелия, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ", — говорится в сообщении.

Не менее чем на 30% выросли бронирования гостиниц в Воронежской, Московской, Иркутской, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Челябинской области, Крыму и Хакасии.

По данным сервиса, бронирования в Волгоградской области выросли на 41% по сравнению с новогодними каникулами прошлого года, в Удмуртии – на 42%, в Томской области – на 46%, Красноярском крае – на 50%. В Орловской, Пензенской области рост составил 55%, в Архангельской области – плюс 62%, Оренбургской – плюс 70%, в Республике Коми – плюс 84%, в Курганской области – плюс 99%.

При этом больше всех на прошедшие новогодние каникулы выросло число бронирований камчатских отелей – на 170%.

Хорошую динамику показали также направления отдыха на Кавказе. Осетия-Алания приросла на 71%, Адыгея – на 42%, Кабардино-Балкария – на 26%, Карачаево-Черкесия – на 10%. Чечня прибавила 2% броней. Снизились продажи гостиничных номеров, по данным платформы, только в Дагестане – минус 7%.

Традиционно популярные направления новогодних путешествий Москва и Санкт-Петербург также нарастили показатели, причем увеличение по Москве втрое выше, чем по Северной столице – 22% против 7%. Вырос зимний спрос на курорты Краснодарского края (плюс 24%). Еще один традиционный фаворит новогодних каникул – Татарстан – вырос на 8%.

Ниже ожидаемых из популярных туристических направлений оказались итоги бронирований только Вологодской области (минус 8%). Максимальное падение, по статистике TravelLine, зафиксировано по Ямало-Ненецкому автономному округу – почти 34%.

Ранее, напоминает «Интерфакс», вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко заявлял, что число турпоездок россиян по стране в 2023 году превысило допандемийные показатели и составило 75 млн.

/TOURBUS.RU