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25 января
Георгий Мохов: «Ожидаемые поправки могут изменить нынешний вариант законопроекта о гостевых домах до неузнаваемости»
Гендиректор юридического агентства «Персона Грата» рассказал о проблемах принятия Госдумой давно ожидаемого закона
Поправки к законопроекту о гостевых домах на этой неделе обсуждались в Госдуме. Как считает глава комитета Российского союза туриндустрии по правовым вопросам, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, сейчас это одна из самых важных законодательных инициатив в сфере туризма.
«Сами по себе многочисленные попытки законодателей разобраться со статусом гостевых домов свидетельствуют о важности этого вопроса. Его принятие окажет влияние на всю туристическую отрасль, возможно, в гораздо большей степени, чем все прежние инициативы», – заметил эксперт, интервью с которым сегодня публикует RTN.
Однако, в каком виде и когда этот закон будет принят, сказать невозможно. Более того, как пояснил юрист, существует не один, а два законопроекта, направленные на легализацию гостевых домов.
Первый был разработан Минэкономразвития и называется «О внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты в целях введения регулирования деятельности гостевых домов».
В пояснительной записке к нему сказано, что он создается для легализации деятельности средств размещения, находящихся в индивидуальных жилых домах, в которых ведется временное размещение граждан и оказываются другие сопутствующие услуги, а также для создания прозрачных правил работы этого вида деятельности и обеспечения прав потребителей.
Его появление связано с тем, что с 1 октября 2019 года поправками в Жилищный кодекс было запрещено размещение гостиниц в жилых помещениях.
«Соответственно деятельность средств размещения, находящихся в индивидуальных жилых домах, оказалась существенно затруднена. Вместе с тем, только на территории Республики Крым, Краснодарского края, Алтайского края, Республики Алтай работает более 15 тыс. таких средств размещения», – указывается в пояснении к документу.
Второй законопроект – «О проведении эксперимента по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов». Это инициатива депутатской группы, он был разработан и представлен в Госдуму в июне 2023 года, прошел первое чтение в конце ноября. Сейчас идет сбор поправок ко второму чтению.
По словам Георгия Мохова, эти законопроекты отличаются друг от друга принципиально.
«Минэкономразвития предусматривает выделение самостоятельной услуги гостевых домов и их опять же самостоятельную классификацию, а также отдельный реестр этих объектов. Законопроект не пытается оспорить запрет Жилищного кодекса на оказание в гостевых домах гостиничных услуг, а вводит новую регулируемую деятельность – услуги гостевого дома, отличающиеся от гостиничных.
Проект депутатов Госдумы, напротив, разрешает предоставление гостиничных услуг в гостевых домах, а сами эти объекты предлагает включить в общий перечень средств размещения и классифицировать как гостиницы «без звезд». Многие отельеры опасаются, что такой подход создаст в итоге недобросовестную конкуренцию, которую потом непонятно, как преодолевать», – пояснил эксперт.
По словам г-на Мохова, законопроект Минэкономразвития перспективнее по нормативному подходу, в нем описана услуга гостевого дома как отдельная характеристика, а не разрешение эксплуатации гостиниц на земле для индивидуально-жилищного строительства отдельно взятым владельцам, внесенным в реестр, как в случае с законопроектом депутатов. При этом новые нормы распространяются только на объекты, внесенные в кадастр до вступления в силу закона.
При таком подходе можно говорить, скорее, об имущественной амнистии, легализации уже существующих гостевых домов, чем о регулировании их деятельности в будущем.
«Депутатский» законопроект сейчас готовится ко второму чтению, предлагается множество поправок. Свое мнение о документе выскажут и такие тяжеловесы, как МВД, МЧС, Роспотребнадзор, Министерство строительства. Ожидаемые поправки могут изменить нынешний вариант законопроекта до неузнаваемости. Не исключено также, что Минэкономразвития снимет свой вариант или какие-то его положения войдут в законопроект Госдумы.
Очевидно, что закон нужен, особенно сейчас, в условиях растущего внутреннего турпотока и поставленной перед отраслью задачи по наращиванию номерного фонда», – заключил Георгий Мохов.
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