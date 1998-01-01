Эксперты: «Спорт повышает туристический имидж регионов»

День туризма и спорта прошел в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ

День туризма и спорта состоялся в рамках выставки-форума «Россия», - сообщает наш корреспондент.

Ключевым событием мероприятия стала пленарная сессия «Спорт и туризм. Синергия развития» с флагманами отрасли и выступлениями экспертов в формате презентаций о достигнутых результатах.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития России Максим Решетников, министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Приморского края, председатель комиссии Государственного совета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко и другие.

Открывая сессию, Дмитрий Чернышенко рассказал о стратегической связи сфер спорта и туризма. По его мнению, такая синергия напрямую влияет на создание новых точек туристического притяжения и развития регионов, поскольку современные спортивные сооружения становятся точками притяжения и драйверами развития массового туризма.

А туризм, в свою очередь, дает толчок развития объектам инфраструктуры. Чернышенко добавил, что в последнее время россияне гораздо охотнее путешествуют по стране. Так, число турпоездок в 2023 году составило 75 млн, и это, кстати, практически совпадает с количеством занимающихся спортом в нашей стране – 77 млн человек. Значительно расширяется и география поездок. Особенно виден прирост турпоездок, - в 2 раза выше среднероссийских, - Северный Кавказ.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что в повышении туристической привлекательности регионов особую роль играют как раз крупные спортивные мероприятия. - «Проведение спортивных мероприятий повышает туристический имидж регионов и становится импульсом для будущих инвестиций, помогает развитию местной экономики и вовлечению бизнеса, - сказал г-н Матыцин. - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Якутск – эти и многие другие города были значительно преобразованы в преддверии крупных спортивных турниров.

Мы продолжим и дальше создавать инфраструктуру для массового спорта и спорта высших достижений в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" и развивать национальную систему спорта».

Эксперты назвали самые крупные соревнования в 2024 году, которые, по их мнению, повлияют на развитие туристической инфраструктуры. В первую очередь, это «Игры Будущего» - российский продукт, который открывает совершенно новую страницу в истории спорта Москвы и Екатеринбурга. В их концепции - международный мультиспортивный турнир, объединяющий киберспорт и классические виды спорта. Также, с 11-23 июня в Казани состоятся «Игры БРИКС», в Якутске пройдут «Дети Азии», а во Владивостоке - «Дети Приморья».

Всероссийская зимняя спартакиада сильнейших откроет такие традиционные массовые соревнования как «Лыжня России» и «Кросс нации», а также планируются к проведению Российско-Китайские молодёжные игры, которые пройдут в Сахалине и на Дальнем Востоке в 2026 году.

Министр экономического развития Максим Решетников прокомментировал, что интерес туристов к спорту и здоровому образу жизни очевиден. На этом фоне с помощью механизма особых экономических зон активно развиваются крупнейшие горнолыжные курорты страны, а программу льготного кредитования в рамках нацпроекта по туризму теперь можно использовать для развития инфраструктуры горнолыжных комплексов.

/TOURBUS.RU

Фото: Департамент по связям с общественностью и СМИ ГК «Агранта»

