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24 января
В минувшем году турпоток из России на Кипр увеличился на 45%
Местные СМИ назвали рост российского турпотока на фоне отсутствия прямых рейсов «сенсационным»
Несмотря на отсутствие прямых рейсов, турпоток из России на Кипр в 2023 году увеличился на 45%. Самыми популярными периодами заездов у наших соотечественников стали май-июнь и бархатный сезон, - сооющили сегодня в Ассоциации туроператоров.
В 2023 году Кипр принял почти 3,85 млн иностранных туристов, что на 20,1% больше, чем за 2022 год. Въездной турпоток в средиземноморское государство практически восстановился до рекордного уровня 2019 года (3,98 млн туристов).
По данным Статистической службы Республики Кипр, в минувшем году в стране побывало 65,8 тысяч граждан РФ. Это на 45% больше, чем было в 2022 году.
Результаты российского рынка в кипрских СМИ назвали сенсационными: турпоток из РФ показал двукратный рост, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и санкционные ограничения. Рекордным для российского туризма на Кипре остается 2019 год, тогда его посетили почти 749 тысяч туристов.
В 2023 году наши соотечественники летали на Кипр через третьи страны: в основном, через Армению, Кувейт и Бахрейн. Большую роль в возвращении российских туристов на Кипр сыграли туроператоры: в сезоне 2023 года они реализовали блочную полетную программу из Москвы в Ларнаку на крыльях Jazeera Airways c пересадкой в Кувейте.
Согласно кипрской статистике, чаще всего россияне путешествовали на Кипр в мае-июне и сентябре-октябре прошлого года: в каждый из этих периодов, когда активно летали рейсы Jazeera Airways, страну посетило порядка 16 тысяч туристов.
По информации АТОР, туры на Кипр на лето 2024 года уже появились в продаже туроператоров. Как сообщили в компании «Русский Экспресс», спрос на островном направлении активизировался сразу после окончания новогодних каникул.
«Сейчас есть возможность забронировать на Кипре популярные отели с хорошими скидками до 30% на пиковые даты летного периода по раннему бронированию», – подчеркнули в «Русском Экспрессе».
/TOURBUS.RU
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