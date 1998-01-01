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24 января
В марте в центре Москвы откроется еще один отель 5*
Отель, ранее планировавшийся к открытию под брендом Bulgari, теперь получил имя Stella di Mosca
В марте 2024 года в Москве на Большой Никитской улице состоится долгожданное открытие нового отеля класса люкс Stella di Mosca, - сообщили нам сегодня в управляющей компании.
Напомним, что ранее в историческом особняке на Большой Никитской, 9/15 должен был открыться отель под брендом Bulgari — первый в России и восьмой в мире отель международной сети Bulgari Hotels & Resorts. Однако в 2022 году группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), владеющая брендом, ушла из России.
Для соединения зданий был придуман связующий архитектурный элемент — внутренний двор в стиле итальянского палаццо.
У входа в отель находится бутик шоколадного искусства La Cioccolateria. Его поставщики — небольшие плантации какао в Центральной Америке и Азии, отобранные лично главным шоколатье Вилфридом Андре Овелем.
/TOURBUS.RU
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