Новости В марте в центре Москвы откроется еще один отель 5* Отель, ранее планировавшийся к открытию под брендом Bulgari, теперь получил имя Stella di Mosca

В марте 2024 года в Москве на Большой Никитской улице состоится долгожданное открытие нового отеля класса люкс Stella di Mosca, - сообщили нам сегодня в управляющей компании. Напомним, что ранее в историческом особняке на Большой Никитской, 9/15 должен был открыться отель под брендом Bulgari — первый в России и восьмой в мире отель международной сети Bulgari Hotels & Resorts. Однако в 2022 году группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), владеющая брендом, ушла из России.

И вот теперь отель Stella di Mosca 5* на 65 номеров и люксов готовится к открытию.





Как сообщили в пресс-службе компании, за архитектурный и интерьерный дизайн отвечало знаменитое миланское бюро Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV). Первостепенной задачей стала бережная реставрация ценных фасадов на Большой Никитской улице и вдоль Среднего Кисловского переулка, а также воссоздание их части со стороны Большого Кисловского с опорой на архивные документы и фотографии. Для соединения зданий был придуман связующий архитектурный элемент — внутренний двор в стиле итальянского палаццо.





Интерьеры отеля — пример современного итальянского дизайна, а соседство с Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковского задало особую эстетику, строящуюся на диалоге русской и итальянской культур.

Просторный лобби-лаундж с баром на первом этаже отеля — место для деловых встреч и общения с друзьями за чаем или легкими закусками. Французские окна от пола до потолка выходят во внутренний двор отеля, где разбит сад.



По соседству расположится ресторан высокой итальянской кухни IL Ristorante который возглавил шеф-повар Мануэль Пизу, родом с Сардинии, который работал в лучших заведениях Италии и Лазурного берега. У входа в отель находится бутик шоколадного искусства La Cioccolateria. Его поставщики — небольшие плантации какао в Центральной Америке и Азии, отобранные лично главным шоколатье Вилфридом Андре Овелем.



Спа-пространство общей площадью 1400 кв.м. совмещает в себе 25-метровый бассейн, отделанный зеленой и золотой мозаикой, русскую баню, финскую сауну, турецкий хаммам и римскую парную. Современный фитнес зал, окруженный панорамными панелями из стекла, оборудован новейшими тренажерами Technogym. Гостям также доступна отдельная комната для занятий йогой и пилатесом. /TOURBUS.RU

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