Российских туристов позвали «почувствовать энергию» Маврикия

В понедельник в московском отеле Continental состоялось роуд-шоу Управления по туризму Маврикия, на который прибыли крупные маврикийские отельеры, представляющие 89% отельного рынка страны и ведущие принимающие компании.

Открывая мероприятие, директор Управления по туризму Республики Маврикий Арвинд Бундхун заметил, что приезжая уже во второй раз за последние месяцы в Москву, он убедился, что Маврикий сегодня находится в центре интересов российского турбизнеса. Во многом популярность Маврикия укрепилась, в том числе, за счет доступных вариантов авиаперевозки.

«Сегодня наша главная цель – представить всю палитру туристических возможностей нашего прекрасного курортного острова, расположенного неподалёку от Мадагаскара и юго-восточного африканского побережья, - отметил он. - Управление по туризму Маврикий планирует множество стратегических мероприятий в В2В и в В2С-сегментах, а также в интернете, ведь российский рынок очень важен для нас.

В дальнейшем мы приложим максимум усилий для привлечения большего количества туристов из России.

В 2023-м к нам прилетело 14,5 тыс. россиян, среди которых 70% – это организованные туристы. И это, кстати, несмотря на то, что прямые рейсы «Аэрофлота» стартовали лишь в конце декабря (ранее приходилось добираться «на перекладных»: на бортах Emirates и Fly Dubai с пересадкой в Дубае)

В настоящее время мы стремимся удвоить количество доковдиных показателей. Так, после отмены ковидных ограничений на остров прибыло 8 831 россиян, а в 2019 году эта цифра составляла 11 190».

Посол Республики Маврикий в России Хесвар Джанке обратил внимание, что туризм в стране является третьей по значимости отраслью в экономике и имеет решающее значение для социально экономического развития острова: «Маврикий - это не только прекрасные пляжи, отели высокого класса, множество спа-центров, бутиков и ресторанов, но и широчайшее культурное разнообразие: здесь собраны обычаи, религии и гастрономия чуть ли не со всего мира. Маврикий отличает открытость не только в сфере туризма, но и в сфере инвестиций».

Генеральный директор компании «Авиарепс» в России Ксения Смольянинова и Елизавета Огурцова, представляющая турофис Маврикия в РФ, провели видео-презентацию страны, слоган которой – «Почувствуйте энергию нашего острова».

Говоря о притягательности Маврикия для россиян, они напомнили, что летом, а лето тут с октября по апрель, - температура на острове – от +25 до +33 градусов, а зимой «опускается» до +18 - +28.

«В целом, в 2023 году на Маврикии побывало 1 300 тысяч туристов из разных стран, - рассказала Ксения Смольянинова. - На острове есть объекты материального и нематериального наследия ЮНЕСКО, интересное колониальное прошлое, которое оставило в старинные особняки и замки, на которые организуется множество экскурсий. Для любителей спорта и активного отдыха, а на острове широко распространен дайвинг, кайтсерфинг, парасейлинг, каякинг и др., - наиболее привлекателен юг Маврикия. Для семейного, неспешного и более тихого отдыха - север.

Вокруг острова Маврикий располагается ещё 49 маленьких островков – таких, как, например, остров Родригес. Это просто идеальное место, чтобы побыть наедине с природой, насладиться спокойствием и попробовать местные гастрономические изыски. Нельзя забывать, что Маврикий также признан лучшим направлениям для свадеб, приключений. Это, к тому же, лидер в устойчивом туризме».

В конце встречи руководитель группы по работе с агентами авиакомпании «Аэрофлот» Екатерина Меняйло сообщила, что период выполнения прямых рейсов на Маврикий продлен до 12 мая 2024 года (ранее программа была заявлена до 30 марта), а с 9 февраля к двум еженедельным рейсам добавится еще один.

/TOURBUS.RU