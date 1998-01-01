|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
24 января
Горячие авиановости
”Туркменские авиалинии” начнут программу стыковочных рейсов в Малайзию и Вьетнам из Москвы/ "Уральские а/л" полетят из Москвы и Волгограда в Шарм-Эль-Шейх/ "Аэрофлот" открывает продажи билетов на рейсы из Москвы в Чэнду (КНР)
"Туркменские авиалинии" начнут программу стыковочных рейсов в Малайзию и Вьетнам из Москвы
Авиакомпания "Туркменские авиалинии" ("Туркменховайоллары" принадлежит государству в лице авиапредприятия "Туркменистан") открывает программу стыковочных рейсов из России в Малайзию и Вьетнам через туркменскую столицу.
"Генеральный агент авиакомпании "Туркменистан" в России сообщил о запуске стыковочных рейсов Москва — Ашхабад — Куала-Лумпур и Москва-Ашхабад-Хошимин", — говорится в телеграм-канале Turkmenportal.
Регулярные рейсы в Куала-Лумпур будут выполняться по вторникам, средам и четвергам с 15 февраля по 30 марта, а затем по вторникам и четвергам с 31 марта по 26 октября. Полеты из России в Хошимин будут осуществляться по вторникам, средам и четвергам с 5 по 30 марта, а затем по пятницам, субботам и воскресеньям с 31 марта по 26 октября.
Перелеты предполагаются на широкофюзеляжных самолетах Boeing-777 с двухклассной компоновкой. Стоимость билетов в обе стороны на рейсы в эконом-классе по обоим направлениям составит от 55 тыс. рублей.
"Туркменховайоллары" — флагманский перевозчик Туркмении, выполняет внутренние и международные авиаперевозки. Базовым для него является ашхабадский международный аэропорт. Сейчас авиакомпания перевозит около 2 миллионов пассажиров в год.
«Уральские а/л» полетят из Москвы и Волгограда в Шарм-Эль-Шейх
"Уральские авиалинии" с 14 февраля планируют запустить чартерные рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх (Египет), сообщил аэропорт "Домодедово", где базируется перевозчик.
Полеты будут выполняться два раза в неделю по заказу туроператора Fun&Sun.
Как сообщалось ранее, с 15 февраля "Уральские авиалинии" открывают чартеры в Шарм-эль-Шейх из Волгограда. Полетная программа продлится до 9 мая.
Самолетный парк "Уральских авиалиний" сформирован из 52 Airbus семейства A320, приобретенных по договорам с иностранными лизингодателями.
В декабре компания сообщала о страховом урегулировании по 19 самолетам с ирландской группой AerCap, вследствие чего лайнеры перешли в российскую собственность (что позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста из-за западных санкций). После этого перевозчик объявил об открытии рейсов по ряду международных направлений, включая Азербайджан и Узбекистан.
«Аэрофлот» открывает продажи билетов на рейсы из Москвы в Чэнду
«Аэрофлот» открывает продажи билетов на регулярные рейсы из Москвы в Чэнду. Полёты стартуют 1 апреля 2024 года, - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.
Авиакомпания будет выполнять два рейса в неделю из аэропорта Шереметьево в Международный аэропорт Чэнду Тяньфу: вылет из Москвы — по понедельникам и пятницам, обратный рейс — по вторникам и субботам.
Чэнду станет шестым пунктом КНР, в который Аэрофлот летает из Москвы. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и Санью (остров Хайнань).
«Чэнду — крупный промышленный, торговый, научный и финансовый центр КНР. Ожидается, что новое направление будет привлекать как деловых путешественников, так и туристов.
Местный аэропорт также входит в число крупнейших авиаузлов Китая, что открывает новые возможности для трансферных перелётов в пункты КНР и Юго-Восточной Азии»,- отметили в пресс-службе.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72