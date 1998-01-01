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В сочинском регионе будут развивать экотуризм и медицину

Заключено соглашение между компанией «Турьев Хутор», центром «Сириус» и группой «Мантера» о совместной деятельности в сочинском регионе

«Турьев Хутор Девелопмент», «Мантера-групп» и «Сириус» будут в партнерстве развивать экологический и оздоровительный туризм, профилактическую медицину в регионе. Соглашение было подписано в рамках Дня спорта и туризма на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

День спорта и туризма прошел в минувшее воскресенье на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В рамках мероприятия председатель совета директоров «Турьев Хутор Девелопмент» Сергей Бачин, председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева и представитель «Мантера-групп» Александр Ткачев подписали соглашение о совместном развитии экологического туризма и профилактической медицины вблизи федеральной территории «Сириус» и горных курортов Сочи.

В рамках сотрудничества предполагается развитие инновационных программ и проектов в области экологического туризма и профилактической медицины, содействие развитию фундаментальных и прикладных научных исследований в области профилактической медицины, разработка предложений по совершенствованию законодательства в области охраны окружающей среды в целях развития экологического туризма и профилактической медицины, создание новых эко-туристических маршрутов, а также объединение усилий в области сохранения, рационального использования и восстановления природных ресурсов естественной окружающей среды.

«В этом году мы начинаем строительство первой канатной дороги в рамках нового курорта «Турьев Хутор». Этот курорт является постолимпийским продолжением «Роза Хутор», и уже через несколько лет «Роза Хутор» практически удвоится. Это будет единая зона катания, увеличенное количество номеров для проживания, рестораны, туристические маршруты и тропы", — рассказал Сергей Бачин на пленарной сессии «Спорт и туризм. Синергия развития».

Проект «Турьев Хутор» станет один из успешных примеров государственно-частного партнерства. Он реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» совместно корпорацией "Туризм.РФ", компанией "Интеррос" и ВЭБ.РФ.Новый курорт даст региону до 5000 рабочих мест, будет привлекать ежегодно до 600 тысяч туристов.

Сергей Бачин подчеркнул, поскольку «Турьев Хутор» находится на ООПТ, «для нас очень важно не просто соответствовать всем экологическим стандартам и нормам, но и давать россиянам возможность насладиться уникальной природой. Поэтому мы движемся к единой системе экотроп, чтобы гостимоглипо определенным маршрутам путешествовать пешком или на велосипедах».

Проект «Турьев Хутор» предусматривает развитие экологических пеших туристических маршрутов и троп общей протяженностью более 40 км, объединенных с маршрутами на «Роза Хутор».

Как отметил в рамках мероприятия заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, по итогам 2023 года цифры внутреннего турпотока превысили показания 2019-го доковидного года и составили около 75 млн человек.

К 2030 году число поездок по стране должно дорасти до 140 млн.

/TOURBUS.RU

Фото: Департамент по связям с общественностью и СМИ ГК «Агранта»