«Яндекс Путешествия»: Россияне активно бронируют отели на лето

Количество ранних онлайн-бронирований российских отелей на летний сезон выросло в пять раз

В этом году россияне начали готовиться к летним отпускам гораздо раньше, чем в 2023 году. Количество ранних бронирований отелей на лето показывает пятикратный рост к прошлому году. Среди причин — рост уверенности туристов в планах на весенне-летний отдых и увеличение количества доступных внутренних туристических направлений.

К такому выводу пришли специалисты «Яндекс Путешествий» после анализа данных по бронированиям отелей на период с 1 мая по 31 августа 2024 года.

Самые предусмотрительные начали готовиться к летнему отдыху ещё в сентябре 2023 года. В среднем же пользователи сервиса делают ранние бронирования отелей за 205 дней. Это на 11 дней раньше, чем в прошлом году — тогда подготовка к поездкам началась за 194 дня.

Раньше всего бронируют гостиницы на лето 2024 года в следующих российских регионах:

Иркутская область — отели бронируют здесь в среднем за 226 дней до летней поездки;

Республика Карелия — за 215 дней;

Республика Крым — за 214 дней;

Краснодарский край — за 212 дней;

Владимирская область — за 207 дней;

Республика Алтай — за 207 дней;

Мурманская область — за 207 дней;

Республика Дагестан — за 206,5 дней;

Ростовская область — за 204 дня;

Ставропольский край — за 199 дней.

При этом на текущий момент самые популярные российские направления на главный отпускной сезон-2024 следующие:

Краснодарский край — средняя стоимость ночи в местном отеле — 8980 ₽;

Санкт-Петербург и Ленинградская область — 7365 ₽;

Москва и Московская область — 7020 ₽;

Калининградская область — 8660 ₽;

Республика Крым — 8650 ₽;

Республика Татарстан — 6545 ₽;

Ставропольский край — 6515 ₽;

Республика Дагестан — 8090 ₽;

Нижегородская область — 6240 ₽;

Ростовская область — 5410 ₽.

Эксперты также проанализировали бронирования по макрорегионам. Рейтинг федеральных округов по ранним резервированиям с мая по август выглядит так:

Сибирский федеральный округ — пользователи бронируют здесь отели в среднем за 224 дня до поездки (на 24 дня раньше, чем в прошлом году);

Дальневосточный федеральный округ — за 223 дня (на 5 дней раньше, чем в прошлом году);

Южный федеральный округ — за 211 дней (на 9 дней раньше);

Северо-Кавказский федеральный округ — за 203 дня (на 16 дней раньше);

Уральский федеральный округ — за 200 дней (на 15 дней раньше);

Северо-Западный федеральный округ — за 198 дней (на 8 дней раньше);

Центральный федеральный округ — за 192 дня (на 4 дня раньше);

Приволжский федеральный округ — за 190 дней (на 2 дня раньше).

По данным сервиса, среди зарубежных стран меньше всего времени россиянам потребовалось на бронирования в Узбекистане (135 дней), а больше всего — в Абхазии (218 дней).

/TOURBUS.RU