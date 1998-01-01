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23 января
«Яндекс Путешествия»: Россияне активно бронируют отели на лето
Количество ранних онлайн-бронирований российских отелей на летний сезон выросло в пять раз
В этом году россияне начали готовиться к летним отпускам гораздо раньше, чем в 2023 году. Количество ранних бронирований отелей на лето показывает пятикратный рост к прошлому году. Среди причин — рост уверенности туристов в планах на весенне-летний отдых и увеличение количества доступных внутренних туристических направлений.
К такому выводу пришли специалисты «Яндекс Путешествий» после анализа данных по бронированиям отелей на период с 1 мая по 31 августа 2024 года.
Самые предусмотрительные начали готовиться к летнему отдыху ещё в сентябре 2023 года. В среднем же пользователи сервиса делают ранние бронирования отелей за 205 дней. Это на 11 дней раньше, чем в прошлом году — тогда подготовка к поездкам началась за 194 дня.
Раньше всего бронируют гостиницы на лето 2024 года в следующих российских регионах:
Иркутская область — отели бронируют здесь в среднем за 226 дней до летней поездки;
Республика Карелия — за 215 дней;
Республика Крым — за 214 дней;
Краснодарский край — за 212 дней;
Владимирская область — за 207 дней;
Республика Алтай — за 207 дней;
Мурманская область — за 207 дней;
Республика Дагестан — за 206,5 дней;
Ростовская область — за 204 дня;
Ставропольский край — за 199 дней.
При этом на текущий момент самые популярные российские направления на главный отпускной сезон-2024 следующие:
Краснодарский край — средняя стоимость ночи в местном отеле — 8980 ₽;
Санкт-Петербург и Ленинградская область — 7365 ₽;
Москва и Московская область — 7020 ₽;
Калининградская область — 8660 ₽;
Республика Крым — 8650 ₽;
Республика Татарстан — 6545 ₽;
Ставропольский край — 6515 ₽;
Республика Дагестан — 8090 ₽;
Нижегородская область — 6240 ₽;
Ростовская область — 5410 ₽.
Эксперты также проанализировали бронирования по макрорегионам. Рейтинг федеральных округов по ранним резервированиям с мая по август выглядит так:
Сибирский федеральный округ — пользователи бронируют здесь отели в среднем за 224 дня до поездки (на 24 дня раньше, чем в прошлом году);
Дальневосточный федеральный округ — за 223 дня (на 5 дней раньше, чем в прошлом году);
Южный федеральный округ — за 211 дней (на 9 дней раньше);
Северо-Кавказский федеральный округ — за 203 дня (на 16 дней раньше);
Уральский федеральный округ — за 200 дней (на 15 дней раньше);
Северо-Западный федеральный округ — за 198 дней (на 8 дней раньше);
Центральный федеральный округ — за 192 дня (на 4 дня раньше);
Приволжский федеральный округ — за 190 дней (на 2 дня раньше).
По данным сервиса, среди зарубежных стран меньше всего времени россиянам потребовалось на бронирования в Узбекистане (135 дней), а больше всего — в Абхазии (218 дней).
/TOURBUS.RU
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