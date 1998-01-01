Туроператоры: Новый рейс из Иркутска на Филиппины заинтересует сибиряков

В то же время москвичи новым рейсом «ИрАэро» вряд ли воспользуются

Как сообщает сегодня RTN, туроператоры позитивно оенивают запуск еженедельных рейсов «ИрАэро» из Иркутска в Манилу с 6 марта.

Напомним, что новые рейсы из Иркутска в Манилу будут выполняться раз в неделю на лайнерах SSJ. Время в пути из Иркутска составит 7,5-8 часов, включая техническую посадку для дозаправки в Китае, которая займет не более часа. Пассажиры все это время будут оставаться на борту самолета.

По словам заместителя генерального директора компании «Пакс» Любови Чучмаевой, спрос на Филиппины в целом растет, бронируют практически ежедневно. Россияне летают на острова архипелага, в основном, через Оман или Бахрейн.

«По иркутскому рейсу главное – цена. Безусловно, это будет интересно сибирскому региону, городам вокруг Иркутска, с которыми у Манилы один часовой пояс и лететь гораздо ближе, чем из Москвы. А еще лучше, если бы сразу летели на остров Боракай, минуя Манилу», – уточнила она.

В компании «Русский Экспресс» также считают, что рейс Иркутск – Манила будет востребован только у туристов из сибирских регионов.

«Из Москвы на Филиппины востребованы рейсы Qatar Airways и Emirates, у этих авиакомпаний наиболее приемлемые цены. Полагаем, у москвичей рейс из Иркутска не будет пользоваться спросом, так как они с комфортом могут долететь через Дубай или Доху без всяких дозаправок.

Из Иркутска турпоток на Филиппины сложно спрогнозировать – многое будет зависеть от стоимости билета», – сообщила директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская.

По ее словам, 80% заказов по Филиппинам у туроператора приходится на наземное обслуживание.

«Филиппины – довольно экономичная страна для туристов, там недорогие экскурсии. Например, поплавать с большими китовыми акулами можно менее чем за $100, в то время как на Мальдивах подобная экскурсия стоит от $400», – уточнила г-жа Филатовская.

В компании ITM group варианты перелета из Москвы Qatar Airways через Доху на остров Себу или до Манилы предлагают на гарантированной основе весь сезон.

«Рейс на Себу предпочтительнее, так как позволяет не добавлять вторую пересадку, как в случае с прилетом в Манилу, и отдохнуть на пляжах этого острова или соседнего Бохоля. Прямые рейсы из Иркутска в Манилу могут стать альтернативой Таиланду для сибирского региона – из Манилы туристы могут отправиться на любой курорт – Боракай, Палаван или Бохоль», – пояснила руководитель отдела по разработке продукта Ирина Юрина.

Эксперт добавила, что безвизовый въезд и прекрасные пляжи в сочетании с довольно умеренными ценами привлекают с каждым годом все больше и больше туристов: «Поток туристов на Филиппины меньше, чем в Таиланд и на Бали, но спрос стабильный.

Востребованы преимущественно отели 4* и 5*, бронируют комбинированные туры, сочетающие отдых на нескольких островах или экскурсионную программу с пляжным отдыхом».

/TOURBUS.RU





