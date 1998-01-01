В российские гостиницы с апреля можно будет заселиться по электронным документам

Также в отеле можно будет зарегистироваться и по загранпаспорту

Правительство утвердило «дорожную карту» по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма, соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Всего «дорожная карта» насчитывает 15 пунктов. Она разработана по предложениям предпринимательского сообщества. По каждому из них готовятся нормативные акты, значительную часть которых планируется разработать в 2024 году», — поясняется в сообщении пресс-службы правительства.

«Так, например, на апрель 2024 года запланировано принятие акта правительства, который позволит упростить регистрацию граждан по месту временного пребывания в гостиницах.

Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде, используя мобильное приложение «Госуслуги».

Кроме того, российские граждане смогут регистрироваться в гостиницах по своему заграничному паспорту вне зависимости от места их постоянного проживания», — сообщает пресс-служба.

В апреле в правительство также планируется внести проект федерального закона, вводящего понятие «горнолыжный комплекс».

«Этим законопроектом будет установлен перечень объектов инфраструктуры горнолыжных комплексов. Среди них – горнолыжные трассы, канатные дороги, системы создания искусственного снега, гостиницы, пункты общественного питания и проката инвентаря, а также другие объекты, необходимые для функционирования горнолыжных комплексов», — говорится в сообщении.

Дорожная карта включает и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые планируется внести на рассмотрение в правительство в сентябре 2024 года. Они установят ответственность за нарушения законодательства для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Те из них, кто будет работать, не имея соответствующей аттестации, заплатят штраф.

«Утвержденная «дорожная карта» позволит аккумулировать инициативы по снятию барьеров для бизнеса и обеспечить прямой контакт органов власти, предпринимателей и отраслевых специалистов», — подчеркивают в пресс-службе кабмина.

/TOURBUS.RU