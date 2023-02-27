«Аэрофлот» продлевает рейсы на Маврикий до середины мая

Кроме того, с февраля национальная авиакомпания будет летать на остров три раза в неделю

«Аэрофлот» продлит период выполнения прямых рейсов на Маврикий до 12 мая 2024 года, с 9 февраля к двум еженедельным рейсам добавится еще один, сообщила руководитель группы по работе с агентами авиакомпании Екатерина Меняйло, которую цитирует «Интерфакс».

«С 9 февраля мы начнем выполнение трех еженедельных рейсов из Москвы на Маврикий. В результате рейсы будут выполняться по средам, пятницам и субботам из Москвы и по четвергам, пятницам и субботам из Маврикия на Boeing-777 в трехклассной компоновке. И мы продлеваем рейсы на Маврикий до 12 мая 2024 года. Продажи билетов открыты. С конца летнего расписания планируем выполнять рейсы на Airbus A350», — рассказала она она на воркшопе, организованном офисом по туризму Маврикия для российских туроператоров.

«Аэрофлот» запустил рейсы из Москвы в столицу Маврикия Порт-Луи 23 декабря. Прямого авиасообщения с островом не было 25 лет.

Посол Маврикия в республике Хесвар Джанке, в свою очередь, пригласил российских туристов отдыхать на остров.

«Я рад пригласить всех граждан России отдохнуть на Маврикии. Россияне — желанные гости на острове Маврикий, где им предлагают не только отдых, но и возможность инвестиций, в том числе покупки недвижимости, и получения банковских услуг», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» договорился с властями Маврикия о заправке российских самолетов в международном аэропорту столицы острова Порт-Луи, что позволит перевозчику не делать промежуточные посадки в Дубае или на Сейшелах.

«Направление хорошо продается, народ по Маврикию соскучился. Там и горы, и пейзажи, и подводные водопады, и прекрасная инфраструктура с шикарными отелями. Маврикий даже называют Лазурным берегом Индийского океана. Сейчас мы практически потеряли Лазурный берег Средиземного моря, зато можем отдыхать на Маврикии, где практически все то же самое, а летом еще и климат приятнее.

Уже бронируют не только мартовские каникулы, но и майские праздники.

Пока туристы берут наземное обслуживание, а билетами будут заниматься позже. Возможно, если рейсы продлят, полетят «Аэрофлотом», но многие предпочитают в любом случае летать Emirates», - отмечал ранее гендиректор компании «Арт-Тур» Александр Арутюнов.

/TOURBUS.RU