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Дмитрий Чернышенко: Число новогодних поездок по России выросло почти на 20%

Вице-премьер в ходе правительственного совещания подвел итоги прошедшего новогоднего туристического сезона

Число туристических поездок по России в прошедшие новогодние каникулы выросло на 19% или полмиллиона, средняя загрузка отелей превышала 80%, сообщил вчера вице-премьер Дмитрий Чернышенко, которого цитирует «Интерфакс».

"Мы наблюдаем внушительный рост спроса на отдых внутри страны. Не стали исключением и новогодние праздники. По предварительным данным рост числа поездок по отношению к прошлогодним каникулам составил более полумиллиона человек, это порядка 19%.

При этом средняя загрузка гостиницах более 80%. Важно, что туристическая отрасль и профильные службы оказались готовы к пиковым нагрузкам. Праздники прошли спокойно, без серьезных происшествий, и наши граждане смогли насладиться отдыхом в разных уголках страны", — сказал он на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Г-н Чернышенко напомнил, что Минэкономразвития координировало подготовку к праздникам совместно с МЧС, Роспотребнадзором, МВД, а также регионами, городскими администрациями

"За время новогодних праздников транспортная отрасль обслужила 5,7 млн пассажиров. Наши граждане видят, что безопасность, комфорт, уровень сервиса в туристической индустрии растут, и несмотря на высокий спрос на поездки по стране в целом удалось избежать существенного роста стоимости услуг. Это результат постоянного мониторинга, который ведут Минэкономразвития совместно с ФАС", — добавил он.

"Регионами-лидерами по общему числу туристов традиционно остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, на них приходится более 35% турпоездок. Хорошие показатели по темпам роста показывают Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Северо-Запад, в частности Мурманская область. Это, безусловно, новые точки роста внутреннего туризма", — рассказал также он.

"Растет также популярность горнолыжных курортов. Это прежде всего комплексы Краснодарского края – там побывало почти 150 тысяч человек, что на 75% больше показателя прошлого года. Второе место занимает Шерегеш, третье – курорты Северного Кавказа.

За ними идут туристические комплексы Сибири, Алтая и Дальнего Востока. Среди лидеров по темпам роста туристического потока – новый горнолыжный курорт в Мурманской области, рост на 25%", — добавил г-н Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил, что в 2024 году новогодней столицей России стал Суздаль.

"С 24 декабря по 8 января праздничные мероприятия там посетили 150 тыс. человек. Это для города с 9-тысячным населением впечатляющий результат. А в Великом Устюге – на родине Деда Мороза – за время праздников побывали 30 тыс. человек.

Крупные события организовали в Санкт-Петербурге, где Рождественская ярмарка собрала 312 тысяч человек, и в Иркутской области – там Ледовый город "Счастье чистой воды" посетило более 55 тыс. человек", — заключил вице-премьер.

/TOURBUS.RU

