За год Петербург посетили 108 тысяч медицинских туристов из-за рубежа

В 2023 году Петербург посетили 108 тысяч медицинских туристов из-за рубежа, - сообщили нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

Количество гостей из других стран, посетивших Северную столицу с целью лечения в 2023 году, составило почти 108 тысяч человек. В общей сложности только государственными учреждениями здравоохранения Санкт Петербурга им было оказало платных медицинских услуг на 623 млн рублей – на 91 млн рублей больше, чем в 2022 году.

Согласно данным Агентства медицинского туризма Санкт Петербурга, наибольшей популярностью у иностранных туристов пользовались такие направления, как терапия, хирургия, педиатрия, стоматология, лечение инфекционных болезней, офтальмология, травматология и ортопедия, акушерство и гинекология, урология, а также кардиология, неврология, комплексная диагностика и медицинская реабилитация, в том числе после ковида.

Востребованы у гостей из-за рубежа и услуги по оздоровлению. За период с января по ноябрь 2023 года в санаторно-курортных организациях Санкт Петербурга побывали почти 70 тысяч иностранцев.

По словам генерального директора Агентства медицинского туризма Светланы Беловой, в 2024 году планируется расширить взаимодействие с Китаем, государствами Ближнего и Среднего Востока, а также со странами Содружества Независимых Государств, в том числе с Узбекистаном, Азербайджаном, Таджикистаном, Казахстаном, Белоруссией по привлечению иностранных медицинских туристов в Санкт Петербург.

Всего за 2021-2023 годы в Северной столице прошли лечение 297 тысяч гостей из-за рубежа, их вклад составил 1,7 млрд рублей.

Услуги медицинским туристам в Петербурге оказывают более ста медицинских организаций с современным оборудованием, передовыми технологиями и международными протоколами лечения.

Для привлечения большего количества гостей из других стран Агентством медицинского туризма в 2023 году проводились конференции, круглые столы, пресс-туры для профильных журналистов, Экспертный медицинский форум, а также выездные мероприятия в странах ближнего зарубежья, в ходе которых были заключены договоры о сотрудничестве.

/TOURBUS.RU