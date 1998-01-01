Новости Двое российских туристов погибли при крушении российского самолета в Афганистане Частный самолет Falcon компании «Атлетик Групп» летел из Таиланда в Россию

Анна и Анатолий Евсюковы (фото из социальных сетей) погибли при крушении российского самолета в Афганистане, заявил сегодня «РИА Новости» российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Всего на борту самолета находились шесть человек: два члена экипажа, два медработника и Евсюковы. Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, Анна серьезно заболела и проходила лечение в паттайской больнице.



Как рассказал источник агентства, тела супругов доставят в Кабул завтра-послезавтра. Пострадавшие уже находятся в столице Афганистана, по словам собеседника «РИА Новости», в военно-медицинском госпитале. Двоих из них уже выписывают.



Частный самолет компании «Атлетик Групп» Falcon 10 потерпел крушение в провинции Бадахшан в отдаленной горной местности, где шел сильный снегопад, накануне утром. Он эвакуировал Анну Евсюкову, которой предварительно поставили диагноз септический шок. Рейс должен был прибыть в подмосковный аэропорт Жуковский.



Четверо выживших в катастрофе — пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев и медики Павел Попов и Игорь Сывороткин. Телеканал Afghanistan International сообщал, что один из членов экипажа добрался до села Педу, чтобы попросить жителей о помощи. Mash уточнял, что это был Сывороткин.



По данным ТАСС и «Рен-ТВ», предварительной причиной крушения Falcon 10 стал технический отказ двух двигателей. Собеседник телеканала говорил, что при входе в воздушное пространство Таджикистана командир воздушного судна сообщил о низком уровне топлива из-за встречного ветра и принял решение лететь на запасной аэродром в столице страны Душанбе. Однако спустя некоторое время он «доложил сначала об отказе правого двигателя, через минуту — об отказе левого. После этого самолет пропал с радаров».



По информации РБК, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

/TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка