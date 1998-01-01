|
22 января
Двое российских туристов погибли при крушении российского самолета в Афганистане
Частный самолет Falcon компании «Атлетик Групп» летел из Таиланда в Россию
Анна и Анатолий Евсюковы (фото из социальных сетей) погибли при крушении российского самолета в Афганистане, заявил сегодня «РИА Новости» российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Всего на борту самолета находились шесть человек: два члена экипажа, два медработника и Евсюковы. Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, Анна серьезно заболела и проходила лечение в паттайской больнице.
Как рассказал источник агентства, тела супругов доставят в Кабул завтра-послезавтра. Пострадавшие уже находятся в столице Афганистана, по словам собеседника «РИА Новости», в военно-медицинском госпитале. Двоих из них уже выписывают.
Частный самолет компании «Атлетик Групп» Falcon 10 потерпел крушение в провинции Бадахшан в отдаленной горной местности, где шел сильный снегопад, накануне утром. Он эвакуировал Анну Евсюкову, которой предварительно поставили диагноз септический шок. Рейс должен был прибыть в подмосковный аэропорт Жуковский.
Четверо выживших в катастрофе — пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев и медики Павел Попов и Игорь Сывороткин. Телеканал Afghanistan International сообщал, что один из членов экипажа добрался до села Педу, чтобы попросить жителей о помощи. Mash уточнял, что это был Сывороткин.
По данным ТАСС и «Рен-ТВ», предварительной причиной крушения Falcon 10 стал технический отказ двух двигателей. Собеседник телеканала говорил, что при входе в воздушное пространство Таджикистана командир воздушного судна сообщил о низком уровне топлива из-за встречного ветра и принял решение лететь на запасной аэродром в столице страны Душанбе. Однако спустя некоторое время он «доложил сначала об отказе правого двигателя, через минуту — об отказе левого. После этого самолет пропал с радаров».
По информации РБК, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
/TOURBUS.RU